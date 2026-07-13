"Deja ya de preguntar esta mierda": Adriana Torrebejano se rebela contra el cuestionario de Broncano

Adriana Torrebejano ha cortado de raíz la insistencia de David Broncano a la hora de formular sus preguntas clásicas sobre el dinero en el banco y las relaciones sexuales durante su última intervención en La Revuelta. La actriz catalana, que mantiene un vínculo estrecho con el espacio televisivo de RTVE por haber acudido como invitada de urgencia en varias ocasiones, se ha negado a contestar a los habituales interrogantes económicos y personales del presentador, calificando la dinámica de "mierda" y exigiendo una renovación urgente del contenido de la sección para evitar que sus declaraciones acaben convertidas en titulares de la prensa deportiva o generalista.

El plante en directo a las preguntas clásicas

El intercambio dialéctico ha comenzado cuando el conductor del programa ha insistido en conocer la capacidad económica de la invitada tras participar en múltiples producciones de ficción. "Seis temporadas de todas las series. He entrado dinero a verdaderas paladas, ¿eh?", ha deslizado David Broncano. Ante la petición directa de la cifra, Adriana Torrebejano ha respondido con un tajante "nunca tanto como tú", frenando el primer intento del presentador por desvelar su patrimonio.

Vuelve a por otra, campeón.pic.twitter.com/3X7515YhUU — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) July 13, 2026

La tensión ha aumentado cuando la actriz ha decidido censurar abiertamente la fijación del formato con la intimidad y la economía de los entrevistados. "Deja ya de preguntar esta mierda, David", ha espetado ante los gestos de sorpresa del plató. La intérprete ha rechazado de plano entrar en el juego de la sección: "¿Cuánto folla? ¿Cuánto dinero? A ver, a tomar por culo".

El temor a los titulares de la prensa

La razón principal del rechazo de la actriz radica en el impacto posterior que tienen estas respuestas en los medios de comunicación. Adriana Torrebejano ha lamentado la deriva que toman sus comparecencias públicas en las cabeceras informativas: "Luego, mi cuenta bancaria y mi coño en todos los titulares. Es que mañana, todos los titulares…".

El propio David Broncano ha reconocido que esa situación se produce de manera habitual tras la emisión de cada entrega. La actriz ha insistido en el malestar que le genera verse reflejada en la prensa bajo ese prisma: "La verdad es que no me gusta ver el coño en el Marca, no. Y ha salido bastante". Tras la queja, el presentador ha recordado que en el programa "se admite la negativa" de los invitados a contestar, lo que ha llevado a activar dinámicas alternativas como las tarjetas de "casa rural".

La propuesta para renovar el formato

El veto de la actriz ha abierto el debate sobre la necesidad de modificar los contenidos del espacio de cara a las próximas campañas. Adriana Torrebejano ha instado al presentador a buscar alternativas más elaboradas para los invitados que acuden a promocionar sus trabajos: "Tienes que preguntar otra cosa más interesante".