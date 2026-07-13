José Pablo López lamenta lo ocurrido con Marta Gómez Montero y confirma su regreso a RTVE

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, el presidente de RTVE, José Pablo López, se ha referido al incidente protagonizado el pasado sábado en el programa Malas Lenguas, cuando la periodista Marta Gómez Montero abandonó el plató entre lágrimas tras denunciar que se había sentido "absolutamente humillada". El máximo responsable de la Corporación ha lamentado lo ocurrido y ha confirmado que la colaboradora regresará a RTVE "con toda normalidad".

Los diputados del Partido Popular también han cuestionado en la Comisión la gestión del incidente ocurrido en el programa de RTVE, por lo que han reclamado explicaciones al presidente de la Corporación.

José Pablo López ha asegurado que la dirección de RTVE afronta este asunto "de frente". "Para esta Dirección, la dignidad de las personas está por encima de cualquier consideración", ha afirmado.

El presidente de la Corporación ha explicado que lamenta "profundamente" el momento vivido por la periodista durante la emisión del programa y ha recordado que tanto el presentador, Jesús Cintora, como él mismo han trasladado sus disculpas tanto en privado como públicamente.

Además, ha querido poner en valor la actitud de Gómez Montero tras lo sucedido y ha destacado "la inmensa generosidad y la inmensa humanidad" de la periodista, así como su "talla como profesional".

RTVE confirma que volverá al programa

Durante su intervención, López ha anunciado que Marta Gómez Montero volverá este lunes a RTVE "con toda normalidad", dando por zanjada, al menos desde la dirección de la Corporación, la continuidad de la colaboradora tras el incidente.

Las declaraciones llegan dos días después de la emisión de Malas Lenguas, donde la periodista interrumpió el debate para dirigirse directamente a Jesús Cintora antes de abandonar el plató.

Visiblemente emocionada, Gómez Montero aseguró que no iba a intervenir porque no quería volver a sentirse "humillada" y explicó que había soportado esa situación "por pagar las facturas" y "por sus hijos", antes de marcharse del estudio.

El incidente en directo

Tras la salida de la colaboradora, Jesús Cintora aseguró en directo que no entendía lo ocurrido y defendió que en el programa "no se humilla a nadie". Más tarde explicó que únicamente le había pedido que esperara su turno de palabra y pidió disculpas por si se había sentido ofendida.

Querida @martagmontero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un… https://t.co/bs56QmlunV — José Pablo López (@Josepablo_ls) July 12, 2026

Un día después, el presentador reiteró esas disculpas públicamente a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que Gómez Montero es "una buena periodista y compañera" y que seguirá teniendo las puertas del programa abiertas.

Por su parte, José Pablo López también publicó un mensaje dirigido a la colaboradora en el que le trasladó sus disculpas y aseguró que RTVE continuará siendo un espacio donde "su voz y su talento serán valorados".