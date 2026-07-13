Marta Gómez Montero regresa al programa de Jesús Cintora entre rumores de montaje

El regreso de la periodista Marta Gómez Montero al plató de Malas lenguas, el programa que conduce Jesús Cintora en La 2, se escenificó este lunes tras la intensa polémica generada por su precipitada salida del espacio el pasado sábado. La tertuliana justificó su reincorporación argumentando que "somos humanos y hay días que tienes un impulso", dando por cerrado el desencuentro que protagonizó en directo hace apenas 48 horas.

El origen del conflicto se produjo durante la emisión nocturna del sábado, en el transcurso de un debate dedicado a analizar las propuestas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral. Cuando el presentador le cedió la palabra para conocer su análisis, Gómez Montero se negó a intervenir y abandonó el plató visiblemente afectada. "No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar, me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos", manifestó antes de retirarse. Según trascendió posteriormente, la periodista llegó a trasladar a Cintora en privado que prefería "comer mierda" antes que continuar participando en el programa en esas condiciones.

Ante la repercusión del incidente, la dirección de Radiotelevisión Española inició contactos para reconducir la situación. Este lunes por la mañana, el presidente de la corporación pública, José Pablo López, anunció formalmente el retorno de la colaboradora y expresó sus disculpas. "Lamento profundamente el momento que vivió nuestra compañera Marta Gómez Montero. Tanto el presentador como yo le hemos pedido disculpas en privado y en público, pero quiero destacar una cuestión: la inmensa generosidad y la inmensa humanidad de Marta Gómez Montero, y su talla como profesional, que permitirán que hoy vuelva a estar presente en RTVE con toda normalidad", declaró el directivo.

🔝 @martagmontero vuelve a #MalasLenguas y recuerda con @JesusCintora todos los años que llevan trabajando juntos pic.twitter.com/IR4upAJN8u — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 13, 2026

En la apertura de la emisión de este lunes, Jesús Cintora se dirigió a la periodista para interesarse por su estado tras lo sucedido. "Estoy tranquila, reconfortada por la actitud del presidente de la corporación, José Pablo López, y la tuya, y haciendo lo que he hecho los últimos 38 años, trabajar desde el respeto. Respeto es lo que nos debemos tener y el que yo le tengo a la audiencia, a la que quiero trasladárselo", respondió Gómez Montero, quien antes de sellar la reconciliación con un apretón de manos añadió que su único objetivo en el programa es "tratar de informar y debatir".

Por su parte, el presentador quiso matizar las informaciones y comentarios surgidos en las redes sociales durante el fin de semana, aclarando que la presencia de la periodista ya estaba planificada previamente y que en este reencuentro "no hay nada preparado para cautivar a la audiencia". Cintora, que recordó que ambos se conocen desde su etapa profesional en la cadena SER, desmintió de manera tajante las críticas sobre el trato hacia su equipo. "Hay acusaciones falsas, bulos. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie, lo que hay es un gesto de contención en un momento del melé", explicó el conductor del espacio. Gómez Montero refrendó sus palabras señalando que se limita a hacer lo único que ha hecho en su vida, que es "trabajar".

La controversia concluyó con un llamamiento mutuo a la profesionalidad ante los espectadores. "Aquí estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, guardándonos el respeto obligado. Tenemos que intentar dar lo mejor para quienes son lo importante, la audiencia", concluyó la tertuliana, a lo que Cintora apostilló con un "dicho esto, cada uno verá", antes de dar paso a los contenidos informativos de la jornada.

Este episodio coincide con una tendencia al alza en los índices de audiencia del formato. La edición nocturna del sábado de Malas lenguas se situó en cuarta posición de su franja horaria al registrar un 5,7% de cuota de pantalla y 403.000 espectadores, superando a su principal rival directo, laSexta Xplica, que obtuvo un 3,6% y 257.000 seguidores. Por su parte, la versión diaria del programa, que inicia su emisión en La 2 y concluye en La 1, cerró el mes de junio con una media del 8,2% de cuota y 537.000 espectadores, contribuyendo a que el segundo canal de TVE firme su mejor temporada televisiva de los últimos 16 años con un 3,2% de cuota media.