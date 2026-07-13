¿Mienten los audímetros?: la FORTA y las privadas se unen para reventar el sistema que "infla" los datos de TVE

La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) ha provocado un auténtico terremoto en el sector audiovisual español al plantear un órdago sin precedentes a Kantar Media, la compañía que gestiona de forma monopolística la medición de audiencias en el país y que recientemente ha iniciado un proceso de cambio de marca bajo el nombre de Fifty5Blue. En una reunión clave de directores generales de las cadenas públicas regionales, diez de los doce principales operadores votaron formalmente a favor de abandonar el sistema oficial de audimetría si la multinacional no acepta una serie de concesiones y modificaciones estructurales antes del 31 de julio. Si las negociaciones encallan, la ruptura se ejecutará de forma inmediata el 1 de agosto, dejando a la televisión autonómica española fuera del sistema de medición por primera vez en décadas.

La trascendencia de este movimiento no solo radica en el fondo, sino también en las formas en que se fraguó el acuerdo. La votación se realizó mediante papeletas individuales y secretas, rompiendo drásticamente con la tradición de la Forta de aprobar las decisiones de calado por asentimiento mutuo. Este mecanismo se forzó para evitar exhibir públicamente las fisuras internas, dado que el consenso no fue absoluto. Mientras que la Radio Televisión de Andalucía (Canal Sur) y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3) optaron por la abstención, el resto de los socios cerraron filas. Cadenas de gran peso en sus respectivos territorios como EITB (País Vasco), Telemadrid, Castilla-La Mancha Media, la Televisión de Galicia (TVG), À Punt (Comunidad Valenciana), Televisión Canaria, IB3 (Islas Baleares), Aragón TV, TPA (Asturias) y la Televisión de la Región de Murcia (La 7) respaldaron la resolución de plantar cara al medidor oficial.

El conflicto va mucho más allá de una simple disputa por las tarifas económicas del servicio, adentrándose en una crisis de representatividad metodológica que los operadores regionales llevan años denunciando y que coincide en el tiempo con el malestar latente de los grandes grupos privados, Atresmedia y Mediaset. Las sospechas sobre la fiabilidad de los datos que ofrece Kantar Media se han intensificado notablemente debido a una serie de anomalías técnicas flagrantes y comportamientos estadísticos que los competidores consideran inexplicables, situando a Televisión Española (TVE) en el ojo del huracán.

¿Se inflan los datos de TVE?

Son muchos los expertos que llevan meses afirmando que este sistema "infla sistemáticamente" los datos de la televisión pública. El episodio más polémico que encendió las alarmas del sector ocurrió durante una avería técnica en la emisión de La 1 de TVE, cuando el programa matinal La Hora de la 1 sufrió una caída de señal que dejó la pantalla en negro durante 19 minutos. A pesar del apagón absoluto, los informes oficiales de Kantar reflejaron que el programa no solo mantuvo sus audímetros encendidos, sino que llegó a registrar picos de hasta el 20,4% de cuota de pantalla, liderando su franja horaria sin emitir imágenes. Para las televisiones privadas y autonómicas, este incidente evidenció un fallo estructural: demostró que el panel tiende a medir lo que los usuarios tienen preconfigurado o creen estar viendo por inercia, siendo incapaz de reaccionar en tiempo real a las incidencias técnicas y asignando de forma automática millones de espectadores ficticios a la corporación pública.

A estas suspicacias se suma el crecimiento desproporcionado de TVE en métricas específicas como el consumo en segundas residencias y fuera del hogar (bares y hoteles), una variable introducida por Kantar hace unos años. Los operadores comerciales sospechan que el perfil demográfico que compone el panel de audímetros, históricamente envejecido, introduce un sesgo sistemático. Al ser el público de mayor edad el consumidor tradicional de la televisión pública, la extensión de la muestra a sus viviendas vacacionales infla los datos de la corporación estatal de manera artificial en comparación con los formatos de telerrealidad o juveniles de las privadas, cuyo consumo digital en movilidad no se computa con la misma precisión.

Asimismo, los analistas del sector vigilan con recelo las subidas espectaculares e imprevistas de La 1 en comunidades clave como Madrid, donde la cadena ha experimentado picos de audiencia mensuales sin cambios drásticos en su programación, lo que suele interpretarse como el síntoma de un panel descompensado en el que la conducta de unas pocas familias altera por completo los resultados nacionales.

La petición de la FORTA

Ante este panorama de desconfianza generalizada, la Forta sostiene que el actual modelo basado en un número fijo de hogares ha quedado totalmente obsoleto frente a la vertiginosa transformación del mercado audiovisual. Las televisiones autonómicas argumentan que el sistema tradicional penaliza su posición al no registrar con fidelidad la televisión conectada (smart TV), el consumo a la carta o la extrema fragmentación de la audiencia. Para destensar la situación, la propuesta de la federación consiste en firmar una prórroga excepcional del contrato vigente únicamente hasta el 31 de diciembre, ganando un margen de cinco meses para negociar un nuevo modelo híbrido y flexible que combine la audimetría clásica con el análisis de datos digitales (big data).

De no alcanzarse un punto de encuentro antes del límite fijado para el 31 de julio, la desconexión en bloque de las cadenas autonómicas el 1 de agosto abrirá un escenario de absoluta incertidumbre para el mercado publicitario español. La salida de la Forta dejaría un vacío enorme en los informes diarios de audiencia en España, alterando los datos globales de cuota de pantalla (share) y complicando al extremo la actividad de las agencias de medios y anunciantes. Sin datos oficiales homologados para las televisiones regionales, que representan un soporte fundamental para las campañas de proximidad, la compraventa de espacios publicitarios tendría que basarse en estimaciones internas, quebrando la métrica común que rige la industria y dificultando la comparación directa de la eficacia publicitaria entre los operadores públicos y privados de todo el país.