'Todo es mentira' confunde al periodista Manuel Llamas con el DAO de la Guardia Civil

El programa Todo es Mentira, de Cuatro, ha protagonizado este lunes un llamativo error de identificación al ilustrar una información sobre el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas Fernández, con una fotografía que no correspondía al alto mando del Instituto Armado, sino al periodista Manuel Llamas, director de La Trinchera de Llamas y periodista de esRadio.

La confusión se ha producido durante una pieza en la que el espacio abordaba las últimas informaciones relacionadas con el denominado caso Leire, y las declaraciones de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, que tendrán lugar este próximo jueves 16 de julio. Comparecerán ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el caso Leire.

Ha sido el propio Manuel Llamas quien ha reaccionado con humor en su cuenta de X para denunciar la equivocación del programa. "Amigos de @todoesmentiratv, os habéis equivocado de Manuel Llamas. Decidle a vuestro equipo de redacción que no soy el DAO de la Guardia Civil y que, por tanto, no tengo que declarar ante el juez por el caso Leire…Encima me ponen al lado de Mercedes González…", señalaba en su tuit el periodista de este medio.

Amigos de @todoesmentiratv, os habéis equivocado de Manuel Llamas #TEM13J Decidle a vuestro equipo de redacción que no soy el DAO de la Guardia Civil y que, por tanto, no tengo que declarar ante el juez por el caso Leire… Encima me ponen al lado de Mercedes González 😅😂😂 pic.twitter.com/9NYuqhnB4e — manuel llamas (@manuel_llamas) July 13, 2026

El DAO Manuel Llamas

La información emitida por Todo es Mentira hacía referencia a Manuel Llamas Fernández, teniente general de la Guardia Civil y director adjunto operativo (DAO) desde diciembre de 2023, cargo para el que fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Su nombre ha aparecido en las últimas semanas tras conocerse el contenido de diversos informes de la UCO relacionados con el denominado caso Leire. Según las actuaciones incorporadas a la investigación, el DAO habría trasladado a responsables de la unidad la conveniencia de que la UCO no fuera "proactiva" en procedimientos con "afectación política" y que se "pusiera de perfil", unas afirmaciones que forman parte de las declaraciones recogidas en el sumario.