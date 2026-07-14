Marta Gómez Montero se incorpora a Telemadrid horas después de volver a 'Malas Lenguas'

La periodista Marta Gómez Montero se ha incorporado como nueva colaboradora de El Análisis: diario de la Noche, la tertulia política que presenta Antonio Naranjo en Telemadrid. Su llegada al espacio se produce apenas unos días después del enfrentamiento que protagonizó con Jesús Cintora en Malas Lenguas Noche, donde abandonó el plató tras asegurar que se había sentido "humillada" por el presentador.

El estreno de Gómez Montero en la cadena autonómica madrileña estuvo inevitablemente marcado por esa polémica. Nada más darle la bienvenida, Naranjo lanzó un mensaje con el que hizo alusión a lo sucedido en TVE: "Bienvenida, Marta. Aquí, no te preocupes, que no voy a necesitar disculparme, ni tú vas a pasar un mal rato ni vas a tener que comer nada que no te apetezca".

La periodista evitó entrar en esa referencia y prefirió dejar a un lado el incidente para participar directamente en la tertulia, interviniendo en el análisis de la actualidad política.

Regreso a TVE

Su debut en Telemadrid llegó apenas unas horas después de regresar a Malas Lenguas, 48 horas después del choque con Cintora. La vuelta de la colaboradora al programa se produjo tras la mediación del presidente de RTVE, José Pablo López, que intervino después del enfrentamiento del pasado sábado.

Antes de abordar el resto de asuntos previstos, Cintora cedió la palabra a Gómez Montero para que valorara lo ocurrido. La periodista aseguró sentirse "tranquila" y agradeció el respaldo recibido tras el episodio. "Bien, tranquila, reconfortada por la actitud que ha tenido el presidente de la Corporación, el señor José Pablo López, la tuya y sobre todo haciendo lo que llevo haciendo 38 años, trabajar desde el respeto que nos debemos de tener, que es obligado, y sobre todo el respeto que le tengo y le debo a la audiencia, a quien le quiero trasladar mis respetos", afirmó.

🔝 @martagmontero vuelve a #MalasLenguas y recuerda con @JesusCintora todos los años que llevan trabajando juntos pic.twitter.com/IR4upAJN8u — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 13, 2026

La colaboradora también atribuyó lo sucedido a la tensión propia de un debate televisivo en directo. "Somos humanos y hay días en los que tienes un impulso, y yo estoy aquí para tratar de informar o debatir debiéndoselo todo a ellos", señaló.

La respuesta de Cintora

Por su parte, el presentador quiso dar por cerrada la polémica y despejar cualquier duda sobre la continuidad de Gómez Montero en el programa. "Seguimos trabajando", afirmó, antes de rechazar que el regreso de la periodista respondiera a una estrategia para sacar partido del revuelo generado: "No hay nada que hayamos preparado para cautivar a la audiencia".