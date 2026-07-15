Desplome en Mediaset: Telecinco marca el peor dato de audiencia de su historia

Con la ola de cambios que ha experimentado en las últimas semanas, Telecinco continúa tratando de encontrar el pulso a la audiencia. Ha sido este martes 14 de julio de 2026 cuando el canal principal de Mediaset ha sufrido más que nunca la inestabilidad de su parrilla, sumada a la fiebre futbolística por España en la semifinal del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Tras encadenar varios mínimos de audiencia en las últimas semanas, el trascendental e histórico partido de semifinales entre España y Francia terminó de sentenciar a la cadena con un raquítico 5,3% de cuota de pantalla de media diaria, igualando su mínimo histórico. Y es que la franja de tarde y, especialmente, el prime time y el late night fueron las principales zonas devastadas por el fútbol, en otro de los días menos vistos de la historia de Telecinco.

La cita deportiva en La 1 de TVE alcanzó niveles estratosféricos e inéditos en la televisión, lo que dejó un desierto absoluto para el resto de los competidores. El bloque principal de la retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA congregó a 12.052.000 espectadores con un descomunal 69,7% de cuota de pantalla. El momento álgido llegó con el partido en sí, el Francia-España de semifinales, que barrió todos los audímetros al registrar un histórico 71,2% de share y una media de 12.835.000 espectadores. Incluso tras el pitido final, el postpartido y el especial Camino a Nueva York retuvieron a la audiencia con un impresionante 40,6% de cuota y 3.537.000 espectadores sintonizando la celebración del pase de la selección española a la gran final.

Frente a este huracán televisivo, las ofertas de Mediaset quedaron completamente reducidas a la irrelevancia. En Telecinco, la marca First Dates se hundió a un anecdótico 1,5% de share con apenas 276.000 espectadores, mientras que su versión veraniega, First Dates: Summer, apenas pudo maquillar la noche con un 5,1% de cuota de pantalla y 406.000 espectadores en el access prime time. No le fue mucho mejor en su franja vespertina. El dating show de Carlos Lozano, Amor o lo que surja, se ahogó en la tarde con un pobre 5,3% de share y 482.000 espectadores. A continuación, El verano se mueve aportó un tibio 7,2% de cuota (569.000 espectadores), seguido del 8% cosechado por ¡De lunes a viernes!, unos datos que resultaron insuficientes para sostener la media diaria del canal.

La debacle absoluta se consumó a partir de las 21:00 horas, coincidiendo con el inicio del partido de España. La edición nocturna de Informativos Telecinco quedó borrada del mapa de las audiencias al desplomarse hasta un insólito 1,6% de cuota de pantalla, reuniendo únicamente a 260.000 espectadores en toda España, un mínimo histórico para los servicios informativos del canal que evidencia el apagón casi total que sufrió su pantalla frente al fútbol. Ni siquiera el buen rendimiento matinal cosechado por La mirada crítica (10,7% y 204.000 espectadores) ni la resistencia de Vamos a ver verano (10,1% y 291.000 espectadores) pudieron contrarrestar el tremendo hundimiento de la tarde y la noche.

Falta de identidad y extrema fragilidad

El paupérrimo promedio diario del 5,3% cosechado por Telecinco este martes de semifinales del Mundial de Fútbol iguala el suelo histórico más bajo registrado jamás por la principal cadena de Mediaset. Este alarmante dato repite el mínimo absoluto que el canal ya había tocado de manera puntual en anteriores jornadas negras azotadas por eventos de extraordinario consumo, como los cuartos de final de este mismo Mundial contra Bélgica o festividades de bajísimo consumo estival. La barrera psicológica del dígito único diaria, que antes de la actual crisis del canal parecía un escenario impensable, se ha convertido en una sombra recurrente para Telecinco desde que inició su radical reestructuración de contenidos y prescindió de sus formatos más competitivos de la tarde.

Históricamente, Telecinco ostentaba una de las marcas más estables y potentes de la televisión en España, liderando de manera casi ininterrumpida durante décadas con medias mensuales que solían superar el 14% o 15% de cuota de pantalla. Sin embargo, la progresiva pérdida de fieles, la fragmentación de las audiencias y el auge de ofertas alternativas tanto en la televisión pública como en Antena 3 han ido limando su suelo. Este nuevo 5,3% diario confirma que la vulnerabilidad de la cadena ante las grandes citas deportivas de TVE es ahora absoluta, dejando a su catálogo de novedades en una situación de debilidad extrema de la que le está costando recuperarse en este complejo año 2026.