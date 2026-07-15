El panorama mediático español ha vivido un auténtico terremoto con el anuncio oficial de la salida de Josep Pedrerol de Atresmedia tras más de 13 años de una andadura conjunta sumamente exitosa. El grupo de comunicación y el periodista catalán han decidido separar sus caminos de 'mutuo acuerdo', poniendo fecha definitiva para el adiós: el próximo lunes 20 de julio de 2026.

Coincidiendo con un programa especial posterior a la final del Mundial de Fútbol de la FIFA, se emitirá la última entrega de El Chiringuito de Jugones bajo el sello de la compañía de San Sebastián de los Reyes. Este movimiento no solo pone fin a las retransmisiones del célebre y pasional espacio de debate nocturno en Mega, sino que también supone el cierre definitivo de la etapa de Pedrerol al frente de Jugones, el informativo deportivo que lideraba cada sobremesa en laSexta y que durante años mantuvo una encarnizada batalla por la audiencia.

Pocas horas después de hacerse pública la noticia en los medios, el propio Pedrerol aprovechó los micrófonos de su programa para confirmar la información y dirigirse a su fiel audiencia. "Hoy, a través de un comunicado, se ha anunciado que El Chiringuito acaba en Atresmedia el próximo lunes. El lunes será el último Chiringuito en Atresmedia. Contaremos cómo estamos y cómo han sido estos 13 años", adelantó con semblante serio pero sereno. El presentador no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrar su gratitud hacia los altos cargos del grupo que le dio cobijo durante más de una década: "Antes de nada: gracias a Javier Bardají, Ferreras, a los jefes de Atresmedia. Ha sido una pasada trabajar aquí, lo digo de corazón. Con libertad, con cariño, una pasada. Gracias".

Sin embargo, el momento más comentado y el que ha desatado un torrente de especulaciones llegó cuando el comunicador se refirió de manera enigmática a su futuro profesional y al de sus colaboradores. Al ser preguntado directamente por el destino del formato, el periodista rehusó desvelar los detalles definitivos, apelando a la elegancia contractual. "A vosotros hasta el lunes os quiero aquí. Y preguntáis también que dónde estaremos... eso, por respeto a esta casa, eso no lo podemos decir, ¿vale? Por respeto a Atresmedia", zanjó de forma misteriosa, dejando el camino abierto a todo tipo de conjeturas que ya inundan las redacciones de la prensa especializada.

Los rumores apuntan a Mediaset

Este silencio estratégico no ha hecho más que avivar los fuertes rumores que apuntan de forma directa e inequívoca a su inminente desembarco en Mediaset. Cabeceras de referencia como el Diario As ya señalan a este grupo audiovisual como el ecosistema que mejor encaja con la producción de un formato tan grande y de emisión diaria como el suyo. De confirmarse esta histórica mudanza televisiva, la incorporación de Josep Pedrerol se perfila como un movimiento maestro para Cuatro.

La segunda cadena de Mediaset atraviesa una época dorada, consolidada como el gran bastión de la resistencia mediática frente a los discursos oficiales de otros operadores, habiendo cerrado recientemente un mes de abril con un sólido 6% de cuota de pantalla gracias a su apuesta por voces independientes, dinámicas y sin complejos.

El impacto de este fichaje en la parrilla de Cuatro podría ser revolucionario. En primer lugar, revitalizaría de golpe la franja de sobremesa de la cadena, huérfana de un referente deportivo potente desde la mítica época de Los Manolos. Con un formato diario al estilo de Jugones, Pedrerol podría asestar un golpe definitivo a la línea de flotación de laSexta, recuperando el liderazgo deportivo en esa disputada franja horaria. Además, el traslado de El Chiringuito al late night de Cuatro o a alguna de sus plataformas digitales asociadas supondría una inyección masiva de público joven y sumamente fiel, un codiciado perfil comercial que garantizaría un impulso sin precedentes para el grupo.

Iker Jiménez, Nacho Abad y ahora... ¿Pedrerol?

La llegada del polémico y magnético estilo del periodista catalán encajaría a la perfección con la actual identidad audaz y fuertemente marcada de Cuatro. En los últimos años, la segunda cadena de Mediaset ha experimentado una metamorfosis ideológica y de contenidos muy rentable, encontrando una fórmula de éxito incontestable al apoyarse en formatos que no temen salirse del guion establecido ni de la corrección política imperante.

Espacios como Horizonte, liderado por Iker Jiménez, y En Boca de Todos, capitaneado por Nacho Abad, se han consolidado como las grandes locomotoras de la cadena gracias a su periodismo de calle, su tratamiento de la actualidad sin filtros y una línea editorial que muchos analistas del sector tachan de "derechización". Pese a las críticas de ciertos sectores mediáticos que observan con recelo este giro hacia posiciones más conservadoras y beligerantes con el relato oficial, la realidad de los audímetros es tozuda: el espectador ha premiado esta falta de complejos, permitiendo a Cuatro plantar cara a laSexta y asentarse firmemente en el entorno del 6% de cuota de pantalla mensual.

En este ecosistema tan particular, la incorporación de Josep Pedrerol no sería simplemente un fichaje deportivo, sino un catalizador que multiplicaría esta inercia. El estilo de Pedrerol —caracterizado por el editorialismo apasionado, la polarización de los debates, la teatralidad y una innegable sintonía con un público que rechaza el tono institucional de otros medios— comulga a la perfección con el espíritu de "resistencia mediática" que ahora abandera Cuatro. Al igual que Iker Jiménez o Nacho Abad, Pedrerol domina como nadie el arte de generar conversación social y arrastrar masas digitales sedientas de formatos con carácter.

El impacto de su llegada a este bloque de programación sería inmediato y estratégico. Por un lado, legitimaría aún más la propuesta de Cuatro de ofrecer una televisión de autor, visceral y de fuertes convicciones, cerrando un círculo perfecto de rostros con un magnetismo incuestionable para la audiencia de centro-derecha y el público joven descontento con la oferta convencional. Por el otro, dotaría a la cadena de una transversalidad de oro: la capacidad de aplicar esa misma fórmula de éxito sin complejos al ámbito del fútbol y el entretenimiento deportivo, blindando la parrilla de Cuatro como una opción contracorriente, sumamente competitiva y prácticamente imbatible en la batalla por el control del mando a distancia.