La familia de José Luis Gil, obligada a emitir un comunicado tras los falsos rumores sobre el actor

A pesar de los constantes deseos de los seguidores y del propio equipo de la mítica comedia de Telecinco por volver a ver a uno de sus personajes más icónicos en la pantalla, el regreso de José Luis Gil a La que se avecina no se producirá. En los últimos días se había intensificado un fuerte rumor que apuntaba a la vuelta del querido actor a la ficción, casi un lustro después de haber sufrido un grave bache de salud. Sin embargo, la realidad de su situación actual dista mucho de esas especulaciones, y ha sido su propia familia la encargada de frenar en seco las falsas expectativas que se habían generado en las redes sociales y en diversos portales digitales.

Irene Gil, hija del intérprete, ha asumido una vez más el rol de portavoz familiar para frenar la difusión de informaciones carentes de fundamento sobre el estado de su padre. No es la primera vez que la joven se ve obligada a desmentir noticias falsas sobre la evolución del actor; en anteriores ocasiones, incluso ha llegado a publicar imágenes recientes de él para mostrar de forma transparente sus avances y tranquilizar a una audiencia que le profesa un enorme cariño. En esta oportunidad, Irene eligió rescatar una fotografía de su padre caracterizado como su personaje en la serie para acompañar un mensaje rotundo y cargado de honestidad en sus redes sociales, donde expresó: "Toca desmentir… Ahora entiendo los mensajes y las preguntas, parece que sigue habiendo gente que necesita un click a cualquier precio… Nos encantaría que volviese, le encantaría volver, no puede". En el mismo texto, compartió el desgaste emocional que supone para su entorno lidiar con este tipo de desinformaciones, admitiendo que "bastante duro es asumirlo, como para, además, tener que compaginar el dolor y la pena con gestionar estas publicaciones".

A pesar del trago amargo, la hija del actor no quiso dejar pasar la ocasión para enviar un afectuoso saludo a los creadores y al elenco de la producción que fue el hogar profesional de su padre durante tantos años. Con palabras de profunda gratitud, manifestó: "Les deseamos lo mejor a La que se avecina, a Laura Caballero y a Alberto Caballero y a todo el equipo, fue muy feliz trabajando con ellos: compartiendo jornadas largas de trabajo, risas, nervios y talento, un honor, así lo vivimos en casa. Gracias a todos por el respeto, la admiración y por echarle de menos. Es un orgullo sentir tanto cariño y saber que os ha hecho tan felices. Feliz verano y a por el Mundial".

El deseo de volver a ver a Enrique Pastor, el emblemático concejal al que daba vida, es compartido tanto por los espectadores como por sus propios compañeros de reparto. No obstante, el día a día del actor sigue marcado por el proceso de recuperación del accidente cerebrovascular que sufrió en noviembre de 2021, un episodio crítico que le llevó a permanecer veintidós días ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Desde aquel momento, el camino ha sido largo y complejo debido a las secuelas. La propia Irene Gil ya había sido muy explícita en el pasado sobre las verdaderas posibilidades de un retorno al trabajo, llegando a reconocer públicamente que "no veo posible que pueda regresar a la televisión". Aunque el actor mantiene plenas sus facultades cognitivas, reconoce a sus seres queridos y es completamente consciente de su entorno, persisten dificultades severas en la comunicación verbal, un obstáculo insalvable para el ejercicio de la interpretación.

Por su parte, los hermanos Alberto y Laura Caballero, creadores y directores de la serie, han mantenido siempre una postura de absoluta fidelidad y esperanza hacia el que consideran uno de los pilares fundamentales de su éxito televisivo. A lo largo de este tiempo, han reiterado su disposición a esperarle el tiempo que haga falta. Como muestra de ese respeto y homenaje continuo a su trayectoria —en la que también destaca su faceta como uno de los grandes nombres del doblaje en España—, la producción mantiene la voz de José Luis Gil en la cabecera de cada episodio, un recordatorio diario de su legado mientras la realidad de su salud le mantiene alejado de los focos.