Jordi Cruz responde las duras acusaciones de Patricia Conde contra 'MasterChef': "Yo sé lo que le pasó"

Cuatro años después de la tormentosa final de la séptima edición de MasterChef Celebrity, los fantasmas de aquella temporada siguen planeando sobre las cocinas de Televisión Española. La polémica estalló en diciembre de 2022, cuando Patricia Conde dinamitó el desenlace del concurso al sabotear su propia prueba y lanzar duras acusaciones contra la organización en sus redes sociales. La presentadora aseguró entonces que la dirección del formato apagaba hornos o cambiaba alimentos de sitio para desestabilizar a los aspirantes, afirmando que "en plató se cortan las imágenes para que parezca que te has vuelto loca" y sugiriendo que el comportamiento de los jueces estaba totalmente teledirigido. La actriz llegó a pedir públicamente a los responsables del programa que dijeran la verdad a través del pinganillo a los miembros del jurado, en especial a Jordi Cruz, a quien acusó de no ser consciente de la manipulación al repetir únicamente lo que le dictaban por el audífono.

La respuesta de Jordi Cruz llega con varios años de retraso y manteniendo un halo de misterio. El cocinero catalán ha roto su silencio en el programa A la Cara de la cadena SER, donde ha asegurado que sabe perfectamente lo que le ocurrió a la actriz, aunque ha preferido mantener la discreción al respecto. "Yo sé lo que le pasó a Patricia Conde, pero yo voy a ser un señor y nunca contaré lo que le pasó a Patricia Conde porque no me merece la pena", ha manifestado de forma tajante. El chef insiste en que todo fue una reacción unilateral de la concursante durante la grabación y que él mismo intentó reconducir la situación en directo. "El día que ella se fue, estaba ahí, yo era su jurado y dije: 'Patricia, ¿qué estás haciendo? Se te está yendo la película'. Fue una cosa de ella", ha relatado Cruz, quien califica el comportamiento de la presentadora como "la tontería más tonta del mundo entero" debido a que su trayectoria en el concurso era impecable hasta que "de repente cambió la actitud porque le parecería que no sé qué" y "nadie entendió nada".

Frente a las acusaciones de manipulación psicológica que Conde y otros exconcursantes han lanzado a lo largo del tiempo, Cruz ha querido blindar la reputación del talent show de Shine Iberia. El juez defiende que se trata de "un programa blanco, limpio y transparente" diseñado exclusivamente para "hablar de cocina" y para "que la gente se lo pase bien", matizando que la variante con rostros conocidos simplemente añade "más show" porque se busca que sea "divertida". Asimismo, el chef ha desmentido con rotundidad que se intente crear polémica de forma artificial en la competición con famosos, señalando que "no se busca nada de lo que en muchas ocasiones leemos". Respecto al controvertido uso del audífono que Conde denunció como la herramienta de manipulación del jurado, Cruz ha justificado su uso por razones puramente técnicas y de producción, necesarias para coordinar el programa y recordar la gran cantidad de detalles técnicos de los platos. "Pero nadie puede guionizar mi opinión gastronómica, que es la que vale", ha zanjado de forma rotunda.

El distanciamiento entre ambos es tan evidente que el cocinero ha admitido sin tapujos que no habría recibido con agrado la participación de la presentadora en MasterChef Celebrity Legends, la futura edición especial que reunirá a los concursantes más emblemáticos de la historia del formato. Para Cruz, la actitud de Conde responde a un patrón común en ciertos participantes que le resulta especialmente molesto, criticando la doble cara de "gente que cuando está ahí está bien, está a gusto, y cuando sale se pone a decir cosas que no entiendes".

El chef catalán concluye su defensa asegurando que el objetivo del equipo es que todos los famosos se sientan protegidos y disfruten de una experiencia familiar, achacando las críticas posteriores a una falta de autocrítica de los propios concursantes tras su paso por el programa. "Mi explicación es muy sencilla: o se han ido muy pronto y no lo han llevado bien, o no se han gustado a sí mismos, o algo raro. El 99% de lo que leo, dicho así con esos titulares, es mentira", concluye el juez, cerrando filas en torno al formato pero dejando abierto el enigma sobre los verdaderos motivos del colapso de Patricia Conde en aquella séptima edición.