La final del mundial paraliza el país: más 16 millones de espectadores dejando a la competencia bajo mínimos

Dieciséis años después de su primera estrella, la selección española de fútbol ha hecho historia al proclamarse campeona del mundo por segunda vez. La Roja logró imponerse a Argentina gracias a un golazo de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, haciendo justicia a la superioridad mostrada por el conjunto español frente a un rival que abusó de las interrupciones y la dureza. Con este triunfo, el equipo nacional consolida de forma definitiva su lugar entre las grandes potencias de la historia del fútbol.

La final del Mundial paralizó por completo al país, atrayendo a una audiencia media de 15.706.000 espectadores (87,1% de share) en su emisión multicanal a través de La 1, La2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial. El encuentro registró además la espectacular cifra de 20.105.000 espectadores únicos, sumando a todos aquellos que sintonizaron la emisión durante al menos un minuto.

El interés creció a medida que aumentaba la tensión. Mientras que los 90 minutos reglamentarios promediaron 15.385.000 seguidores (86,3%), la prórroga escaló hasta los 16.608.000 espectadores, alcanzando un impresionante 89,3% de cuota de pantalla. La 1 de TVE lideró de forma absoluta este despliegue, reuniendo a 13.396.000 personas durante el partido y a 14.425.000 durante el tiempo extra. El clímax llegó a las 00:01 horas con el minuto de oro, momento en el que 17.082.000 espectadores (91,2% del total de la televisión) presenciaban el desenlace del choque.

Radiografía de una audiencia masiva y transversal

El éxito de la retransmisión se extendió de forma masiva entre todos los sectores de la población. Destaca especialmente su calado entre los más jóvenes: el sector de 13 a 24 años registró una cuota del 95,2%, seguido muy de cerca por los niños de 4 a 12 años y los adultos de 25 a 44 años, ambos con un 94,4%. Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid encabezó el seguimiento con un 92% de share, seguida de Baleares (89,4%), Andalucía (89,2%), Murcia (87,8%) y la Comunidad Valenciana (87,5%).

El encuentro sirvió además como el broche de oro a una trayectoria ascendente en audiencias para La 1, que empezó el torneo reuniendo a 7,3 millones de fieles frente a Cabo Verde y fue sumando seguidores en cada eliminatoria, superando los 10 millones contra Portugal y Bélgica, y rozando los 12,7 millones en la semifinal ante Francia.

La competencia queda bajo mínimos

La final del Mundial borró del mapa al resto de la programación televisiva de forma radical. Ninguna otra cadena comercial logró superar la barrera del 2% de share durante la franja del partido. La oferta alternativa más vista fue la serie turca 'Una nueva vida' en Antena 3, que apenas congregó a 322.000 seguidores (1,8%), mientras que las apuestas cinematográficas y las reposiciones de otros canales apenas alcanzaron el medio punto de cuota.

Gracias a este hito histórico, La 1 de TVE cerró la jornada dominical con un 45,5% de cuota media diaria, quedándose a solo dos puntos de batir el récord histórico del canal, establecido en 2002 con la final de Eurovisión de Rosa López. Por el contrario, Antena 3 (5,73%) y Telecinco (3,67%) sufrieron mínimos históricos en sus marcas diarias. Este empuje altera de forma contundente el panorama mensual tras 19 jornadas, situando provisionalmente a La 1 en el liderato destacado del mes con un 21,6%, frente al 11% de Antena 3 y el 6,7% de Telecinco.