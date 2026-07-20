María Casado deja 'Informativos Telecinco' por motivos personales

María Casado ha sorprendido a los espectadores al anunciar este lunes que abandona temporalmente la presentación de la edición de fin de semana de Informativos Telecinco. Tras su reciente incorporación a esta franja específica, la comunicadora ha explicado que necesita dar un paso a un lado debido a la imposibilidad de compaginar su vida personal y laboral.

A través de un mensaje publicado en sus perfiles oficiales, la profesional ha detallado que ha tomado la decisión de tomarse "un respiro". El principal motivo que ha impulsado esta determinación son las crecientes complicaciones para organizar su rutina a caballo entre Málaga y Madrid, un trayecto constante que ha terminado por pasarle factura en el ámbito familiar, especialmente en la crianza de su hija.

No obstante, la comunicadora ha querido dejar claro que esta despedida no es definitiva ni supone una ruptura drástica con el grupo de comunicación. Muy al contrario, ha expresado su deseo de que esta situación sea únicamente "una pequeña pausa" y confía plenamente en poder encajar otro formato dentro de la propia empresa audiovisual.

En su texto de despedida, se ha deshecho en elogios hacia la compañía, refiriéndose a ella como su propia "casa", y ha tenido palabras de enorme cariño para todo el equipo técnico y de redacción, a quienes ha calificado como su "familia". "Mediaset me ha dado la oportunidad, la confianza y la libertad de trabajar", ha señalado con gratitud, calificando este periodo como una etapa profesional inolvidable.

Por su parte, la respuesta de la cadena no se ha hecho esperar. Desde las cuentas oficiales, la empresa ha correspondido a estas afectuosas palabras destacando el gran esfuerzo realizado durante estos meses. Asimismo, han querido dejarle las puertas abiertas de cara al futuro para que pueda regresar cuando logre estabilizar su situación.

Cabe recordar que su fichaje supuso uno de los movimientos más destacados de la temporada, marcando su gran estreno en la televisión privada tras una larga y consolidada trayectoria en la cadena pública TVE. En su momento, reconoció que la oferta le resultó irrechazable precisamente porque, sobre el papel, le permitía mantener su residencia andaluza.

A pesar de este alto en el camino en la pantalla nacional, mantendrá intactos sus otros importantes compromisos profesionales. Seguirá ejerciendo su labor como máxima responsable de la Academia de Televisión, institución que lidera desde el año 2018, y continuará desarrollando su exitosa faceta como directora en la productora malagueña impulsada por Antonio Banderas.