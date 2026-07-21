De María del Monte a Jorge Sanz: arranca el rodaje del nuevo programa de TVE con dos inesperadas ausencias

7 / 8

La expedición posa casi al completo

Los concursantes inmortalizaron el momento previo al embarque con una foto de grupo cargada de risas, abrazos y los primeros nervios de la travesía. Sin embargo, la estampa dejó una ausencia de lo más comentada: María José Campanario y Belinda Washington no pudieron estar presentes en esta foto inicial. La odontóloga y la presentadora tuvieron que volar en un horario diferente debido a reajustes de última hora en la logística de producción y sus respectivas agendas profesionales, por lo que se unirán directamente a sus compañeros en la primera escala del viaje antes de dar el pistoletazo de salida oficial a la aventura.