De María del Monte a Jorge Sanz: arranca el rodaje del nuevo programa de TVE con dos inesperadas ausencias
Los nuevos concursantes de la segunda edición de Hasta el fin del mundo ya han preparado las mochilas y puesto rumbo a su destino para comenzar el rodaje del reality de aventuras de La 1. Entre nervios, risas y las primeras estrategias de convivencia, las parejas posaron en el aeropuerto antes de emprender esta exigente travesía que pondrá a prueba su resistencia física y mental, en una despedida que estuvo marcada por dos inesperadas ausencias en la foto de grupo previa al despegue.
Elena Ballesteros y Jimena Marín
Madre e hija vuelven a hacer la maleta juntas, pero esta vez ante las cámaras de Televisión Española. La popular actriz y la joven estudiante de Ciencias Políticas lucieron muy ilusionadas ante los micrófonos, haciendo gala de la fuerte conexión viajera que las une en cada una de sus experiencias.
Odei Jainaga y Fiona Pinar
Representando el espíritu deportivo y la superación en su máxima expresión, la modelo y la atleta adaptada se mostraron tremendamente motivadas ante el arranque de la grabación. Su excelente preparación física y mental las coloca desde el primer minuto en la quiniela de las rivales más duras a batir.
Jorge Sanz y Merlín Sanz
Padre e hijo mostraron una serenidad y un buen rollo absolutos antes de embarcar. El galardonado actor y su hijo Merlín, especialista de cine, combinan tablas, aplomo y forma física para convertirse en una de las parejas más competitivas y queridas de la edición.
Benita Castejón y Tony R.
Una de las duplas más pintorescas de la edición posó llena de energía antes del despegue. La popular futuróloga y actualmente pluriempleada en TVE por su cercanía al Gobierno y su representante afrontan el programa con naturalidad, carisma y la firme intención de no dejar a nadie indiferente durante el recorrido.
Borjamina y Miguel Ángel Gómez
Los reyes de los concursos televisivos prometen ser la cabeza pensante de esta travesía. Borjamina y Miguel Ángel posaron juntos listos para demostrar que la agilidad mental, la estrategia pura y el temple acumulado tras años ante las cámaras pueden ser igual de decisivos que la fuerza física.
María del Monte y Rocío Muñoz
Derrochando complicidad y una química innegable nacida durante su etapa en La bien cantá, la artista sevillana y la actriz y presentadora encabezan la expedición con la sonrisa por bandera. Con sus mochilas al hombro, ambas afrontan este reto dispuestas a demostrar que la alegría y el sentido del humor serán sus mejores armas.
La expedición posa casi al completo
Los concursantes inmortalizaron el momento previo al embarque con una foto de grupo cargada de risas, abrazos y los primeros nervios de la travesía. Sin embargo, la estampa dejó una ausencia de lo más comentada: María José Campanario y Belinda Washington no pudieron estar presentes en esta foto inicial. La odontóloga y la presentadora tuvieron que volar en un horario diferente debido a reajustes de última hora en la logística de producción y sus respectivas agendas profesionales, por lo que se unirán directamente a sus compañeros en la primera escala del viaje antes de dar el pistoletazo de salida oficial a la aventura.
Paula Vázquez repite como presentadora
Al frente de la expedición no podía faltar la gran maestra de ceremonias de la aventura televisiva. Radiante y con la energía que la caracteriza, Paula Vázquez posó en el aeropuerto lista para guiar a las siete parejas a lo largo de la exigente Ruta de la Seda, demostrando una vez más por qué es un referente indiscutible en este tipo de formatos extremos.