La celebración de la victoria del Mundial vuelve a disparar las audiencias a récords históricos

RTVE firmó una jornada histórica en las audiencias de la televisión en España gracias a la cobertura de la celebración de la Selección Española tras conquistar el Mundial 2026. La 1 reestructuró por completo su parrilla para ofrecer en directo el minuto a minuto del regreso de la Roja desde Estados Unidos, la recepción oficial con las autoridades y el multitudinario recorrido del equipo por Madrid. La cadena pública eliminó algunos de sus programas habituales como La Promesa o Grand Prix para centrarse exclusivamente en la celebración, lo que se tradujo en un dominio incontestable de todas las franjas horarias, congregando a millones de telespectadores a lo largo de todo el día.

En el cómputo global de la jornada del lunes 20 de julio, La 1 lideró con un 26,9% de cuota de pantalla global. Esta cifra situó a la principal emisora pública a una distancia abismal de sus competidores directos, superando por más de 16 puntos a Antena 3, que quedó en segunda posición con un 10,8% de share. Por su parte, la red de cadenas autonómicas de la Forta ocupó el tercer lugar del día con un 7,1%, mientras que Telecinco firmó un discreto 6,3%.

Cuatro superó a su rival directo con un 5,5% frente al 4,7% de laSexta, en un día donde La 2 registró un 3,1%.

Franja Matinal

El interés por la resaca del título mundialista arrancó a primera hora con datos récord en la información matutina de La 1. El Telediario Matinal encabezó su franja con un 38,6% de share y 340.000 seguidores, superando con holgura a las primeras noticias de Antena 3 (que promediaron un 14,8% y 179.000 seguidores en su tramo principal) y a El Matinal de Telecinco (11,3% y 148.000 seguidores). A continuación, La Hora de La 1 escaló hasta su máximo histórico con un 32,1% de cuota y 601.000 espectadores, superando holgadamente a la oferta de la competencia. En ese mismo tramo, Espejo Público Verano en Antena 3 se quedó con un 11,6% y 324.000 espectadores, mientras que La Mirada Crítica en Telecinco obtuvo un 12,5% y 252.000 seguidores.

Posteriormente, Mañaneros 360 se disparó en RTVE hasta conseguir un 26,1% de cuota y 1.171.000 espectadores, enganchando al público en sus compases finales con la retransmisión de la llegada del avión de la Selección al aeropuerto. Frente a este dato, en Telecinco el programa Vamos a ver Verano cosechó un 8,9% y 289.000 seguidores, mientras que en laSexta el informativo Al Rojo Vivo anotó un 6,9% y 286.000 espectadores. El único espacio de la competencia que aguantó el tirón en el tramo previo al almuerzo fue el concurso La Ruleta de la Suerte en Antena 3, que reunió a 1.338.000 espectadores con un 17% de cuota.

Sobremesa e Informativos de Mediodía

En el bloque de sobremesa, la primera edición del Telediario 1 en La 1 se impuso con contundencia al registrar un 25,2% de share y 2.510.000 espectadores. En la batalla informativa, superó a Antena 3 Noticias 1, que logró un destacado 20,2% de cuota y 2.031.000 seguidores. En el resto de opciones, Noticias Cuatro 1 reunió a 712.000 espectadores (9,5%), laSexta Noticias 14h congregó a 724.000 televidentes (8,3%) e Informativos Telecinco 15h quedó relegado a un 7,5% de cuota y 758.000 espectadores.

Tras los informativos, el programa Directo al Grano inició el seguimiento del traslado institucional de los jugadores a Zarzuela y Moncloa, firmando récord histórico en La 1 con un 18,8% y 1.697.000 espectadores. Frente a esta cobertura, las ficciones y magacines habituales de las privadas mostraron un rendimiento desigual: el folletín Sueños de Libertad en Antena 3 plantó cara reuniendo a 1.216.000 espectadores y un 13% de cuota, mientras que en laSexta el espacio Zapeando anotó un 7% y 648.000 seguidores, y en Cuatro el formato Todo es Mentira: Summer tem marcó un 7,4% y 663.000 espectadores.

Franja de Tarde

A medida que avanzaba la tarde y comenzaba la rúa de la Selección por las calles de Madrid, las diferencias a favor de la televisión pública se ampliaron de forma sustancial. La retransmisión especial dividida en bloques cosechó números ascendentes: el especial La Segunda Estrella es Nuestra (17:32 h) firmó un 27,2% de cuota y 2.253.000 espectadores, mientras que el posterior Enhorabuena Campeones (19:37 h) se elevó hasta un 30,4% de share y 2.681.000 televidentes.

Ante el enorme tirón del autobús de los campeones, el resto de cadenas vio muy perjudicada su audiencia habitual en la franja vespertina. El concurso Pasapalabra en Antena 3 descendió a un 12,9% de share pero manteniendo a 1.177.000 seguidores, al tiempo que el magacín YAS Verano se quedó en un 9,3% y 773.000 espectadores. Las ofertas del corazón y entretenimiento de Telecinco cayeron a mínimos, como el programa Amor... ¡O lo que surja!, que apenas logró registrar un 4,7% de cuota y 442.000 seguidores, y ¡De Lunes a Viernes!, que marcó un 5,7% y 470.000 televidentes.

En laSexta, Más Vale Tarde tuvo que conformarse con un 4,7% de cuota y 391.000 espectadores.

Prime Time y Late Night

La noche supuso el pico absoluto de consumo televisivo de la jornada con el fin de fiesta en la Plaza de Cibeles. El especial Imparables: Un Equipo de Leyenda en La 1 barrió por completo a toda la oferta televisiva con un 36% de share y 4.152.000 espectadores de media. Este especial acogió también el Minuto de Oro de toda la televisión en el día, alcanzado exactamente a las 22:49 horas, cuando 5.129.630 espectadores (41,4% de share) sintonizaban simultáneamente el fin de fiesta de los jugadores con la afición.

En Antena 3, el espacio El Hormiguero cayó a un flojo 5,8% de cuota y 707.000 espectadores, mientras que la película En Tierra Lejana logró registrar un 8,1% y 712.000 seguidores. Telecinco tampoco pudo hacer frente al evento con Universo Calleja, que se quedó en un 7,8% de share y 543.000 espectadores. En la oferta del resto de emisoras, First Dates en Cuatro se situó en un 5,7% (688.000 seguidores) para subir después con Horizonte al 6,2% y 744.000 espectadores, mientras que en laSexta la película Camera Café no pasó del 4,4% y 322.000 televidentes.

En el tramo de late night, una vez concluida la fiesta en directo, La 1 mantuvo el liderazgo en la madrugada ofreciendo la retransmisión en diferido del partido de la final entre España y Argentina. La emisión acumuló un 11,7% de cuota y 682.000 espectadores en el partido, subiendo durante la prórroga emitida de madrugada hasta un 13,8% de share y 380.000 seguidores, y cerrando el postpartido con un 13,6% y 263.000 espectadores. En la competencia madrugadora, únicamente aguantó el tipo Planeta Calleja en Cuatro con un 8% y 237.000 seguidores.