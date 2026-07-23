La CNMC multa a Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter por infracciones graves en sus redes sociales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto la lupa sobre las redes sociales y ha sancionado a tres de los creadores de contenido más influyentes de España, Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter, tras detectar varias publicaciones que podrían vulnerar la ley en sus perfiles públicos. En concreto, el organismo les atribuye haber infringido la Ley General de Comunicación Audiovisual en materias tan sensibles como la transparencia en los patrocinios, la protección de la infancia y la promoción irregular de medicamentos.

El caso de Ibai Llanos responde a la falta de claridad publicitaria en sus redes sociales. Según ha acreditado el regulador, diversos vídeos subidos a la plataforma X mostraban de forma evidente la marca de una bebida durante el anuncio de los participantes de 'La Velada'. La resolución concluye que en dicho material no existía una "señalización clara que permitiera distinguir la comunicación comercial del contenido editorial". Por este motivo, se le impuso una penalización económica inicial de 710 euros, la cual se ha visto reducida a 568 euros al acogerse al beneficio de pago anticipado.

Por su parte, el análisis sobre Jordi Wild se centró en la difusión de contenidos a través de YouTube, concretamente en los espacios '@ElRinconDeGiorgio' y '@dwt_fighting', ligados a la organización de 'Dogfight Wild Tournament'. Tras estudiar el material, la CNMC determinó que las imágenes de combates de contacto extremo "deberían haber incorporado una calificación y advertencias adecuadas, así como los mecanismos disponibles para restringir el acceso de menores". La sanción original de 1.543,44 euros quedó finalmente rebajada a 1.241,95 euros tras saldarse de forma anticipada.

El expediente de Nachter está vinculado a la comercialización de productos sanitarios en Instagram y Facebook. El cómico difundió campañas de fármacos para la gripe sin acatar las normas exigidas para la promoción de productos farmacéuticos, entre las que destacan "la identificación de su carácter publicitario y la inclusión de la información y advertencias obligatorias". Tras asumir la autoría de los hechos y realizar el abono previo, el importe a pagar pasó de los 1.779,94 euros fijados al inicio a un total de 1.067,96 euros.

Esta triple resolución funciona como un toque de atención general para todo el sector del entretenimiento digital en España. Desde el organismo regulador subrayan que estas normas no son optativas y afectan a cualquier creador con gran volumen de seguidores, al tiempo que insisten en que estas obligaciones responden al objetivo de "proteger a los consumidores, especialmente a los menores, y garantizar que la audiencia pueda diferenciar claramente entre contenido editorial, entretenimiento y comunicaciones comerciales".

En este sentido, "la CNMC recuerda que los usuarios de especial relevancia tienen la obligación de identificar de forma clara la publicidad, informar adecuadamente sobre aquellos contenidos que puedan resultar perjudiciales para los menores y respetar la normativa específica en materia de publicidad de medicamentos, con independencia de la plataforma en la que difundan sus contenidos". Las tres actuaciones han quedado cerradas catalogándose jurídicamente como infracciones graves del artículo 158.31 de la normativa audiovisual vigente.