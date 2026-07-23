La rumoreada salida de Javier Ruiz de RTVE para incorporarse a La Séptima, el nuevo proyecto privado impulsado por el productor José Miguel Contreras, supondría la marcha de uno de los rostros más habituales de la cadena pública, según apuntan diversas informaciones del sector. Este movimiento se situaría tras las conversaciones mantenidas entre el periodista y RTVE, donde la dirección habría solicitado definir los planes de futuro de cara al otoño con el fin de reorganizar con margen la franja matinal de La 1 y evitar contratiempos en la planificación de la parrilla.

La trayectoria de Ruiz en el ente público ha combinado distintas etapas en los últimos años. Tras su incorporación en 2021 para dirigir y presentar Las Claves del Siglo XXI —formato que fue retirado a los cinco meses por sus bajos índices de audiencia—, el periodista fue situado en 2024 al frente del magacín Mañaneros tras la salida de Jaime Cantizano. Su eventual llegada a La Séptima, cadena concebida para competir en el espacio de la televisión en abierto, implicaría no solo su labor en pantalla como presentador estrella, sino también responsabilidades directivas dentro de la estructura gerencial del canal, tal y como desveló Informalia.

Por el momento, la cadena no ha hecho oficial la incorporación mediante un comunicado formal, aunque la actividad de la propia cuenta del canal en redes sociales refleja el contexto de expectación generado por el posible fichaje. A través de un perfil caracterizado por un tono marcadamente informal y socarrón, la cuenta oficial de La Séptima publicaba un hilo señalando: "Como no puedo contaros aún todo lo que me gustaría, empiezo contándoos cómo no va a ser La Séptima". Entre desmentidos en tono irónico como "No tendremos formatos de ficción", "No haremos apología ni de que no hay que usar crema solar ni de que nos fumigan" o "No te llevarás el bote ni te enseñaremos a cocinar", la cadena lanzaba un dardo directo al debate generado asegurando que "De momento no habéis acertado las caras en casi ninguna de vuestras quinielas".

Como no puedo contaros aún todo lo que me gustaría, empiezo contándoos cómo NO va a ser LA SÉPTIMA: — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 22, 2026

A pesar de este juego dialéctico en redes para enfriar las filtraciones o jugar al despiste, las informaciones publicadas y los movimientos en las redacciones apuntan con fuerza en esa dirección y sitúan a Ruiz como una de las opciones principales del proyecto. De hecho, al ser preguntados por un usuario sobre si la parrilla será monolítica, la cuenta respondía que "¡No será todo de política! ¡En absoluto! ¡En la actualidad caben muchísimos más temas!", un planteamiento que encaja con el perfil de magacín de actualidad e información que Ruiz ha venido ejecutando en las mañanas de la televisión pública. La estrategia en redes se completa con proclamas con las que el canal intenta marcar distancia ideológica y de formato frente a competidores directos, remarcando que "No haremos programas que estén presentados por nadie que lleve treinta años prediciendo el fin de España" o que "No convertiremos bulos en debates".

Un hipotético hueco dejado por Ruiz en Mañaneros reabriría la reorganización de presentadores en la corporación pública. Entre las opciones que se contemplan en el sector en caso de confirmarse la marcha figura la de Jesús Cintora, actual conductor de Malas Lenguas, si bien su cambio de espacio requeriría acuerdos con la productora Big Bang Media. De forma paralela, el lanzamiento de este nuevo canal privado ha alimentado las quinielas sobre probables incorporaciones procedentes de otros medios, entre las que se citan nombres como Silvia Intxaurrondo, Sarah Santaolalla o Àngels Barceló.