RTVE continuará vinculada al universo eurovisivo, aunque solo en su versión infantil. La Corporación pública ha confirmado este viernes, 24 de julio, su participación en Eurovisión Junior 2026. Una decisión cargada de matices y con un notable trasfondo político que cobra especial significado después de que España rompiera con el Festival de Eurovisión y anunciara con gran aparato mediático que no volvería a competir en su edición absoluta mientras Israel continuara formando parte del certamen internacional.

Sin embargo, la rotundidad teórica de aquel portazo de la televisión pública española se topa ahora con un oportuno matiz de conveniencia: la diferencia técnica entre ambos concursos. A diferencia del certamen adulto, Israel no participa en la versión infantil. Una circunstancia idónea que hace desaparecer de un plumazo el principal pretexto esgrimido por la cúpula de RTVE para abandonar el concurso sénior tras meses de tensión, proclamas y enfrentamiento público con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a cuenta de la presencia de la televisión pública israelí.

Salvado el 'obstáculo' moral por la mera inasistencia previa del país hebreo, la cadena pública no ha dudado en replegarse y mantener su compromiso con la competición infantil. RTVE volverá así a defender la bandera española en la 24.ª edición del concurso, que se celebrará el próximo 24 de octubre en el recinto de Ta' Qali, en Malta, bajo la organización de la propia UER —el mismo organismo al que la Corporación acusó duramente hace solo unos meses—.

Según ha informado la propia organización, en esta ocasión serán 16 las radiotelevisiones públicas que competirán en suelo maltés: Albania (RTSH), Armenia (Amptv), Chipre (CYBC), España (RTVE), Francia (France Télévisions), Georgia (GPB), Irlanda (TG4), Italia (Rai), Macedonia del Norte (Mkrtv), Malta (PBS), Montenegro (RTCG), Países Bajos (Avrotros), Polonia (TVP), Portugal (RTP), San Marino (Smrtv) y Ucrania (Suspilne).

La confirmación de la cadena pública española llega amparada en los incuestionables números y la trayectoria histórica de España en el formato infantil. La presencia de la Corporación se apoya en el bagaje reciente de candidatos como Gonzalo Pinillos, quien en la edición de 2025 logró una destacada quinta posición con el tema 'Érase una vez (Once Upon a Time)', consolidando la tendencia positiva iniciada tras el regreso del país al concurso infantil en 2019.

No hay que olvidar que España cuenta con un importante peso institucional en esta categoría, al figurar entre los países fundadores del certamen en el año 2003. Con once participaciones a sus espaldas, la televisión pública guarda en sus vitrinas el histórico triunfo de María Isabel y su 'Antes muerta que sencilla' en la edición inaugural, hito que la dirección actual busca revitalizar.

A pesar del escueto comunicado emitido por la entidad pública para salir al paso, desde San Cugat y Prado del Rey ya se trabaja en la propuesta para Malta. RTVE ha anunciado que será la próxima semana cuando desvele más detalles sobre el artista seleccionado y el proyecto artístico con el que pretende mantener su presencia internacional.

Con este movimiento, la dirección de RTVE confirma que su severo veto y su distanciamiento con la UER eran, a la postre, selectivos. Un portazo a medida que se limita estrictamente al certamen absoluto y que evita extenderse al resto de la oferta del organismo europeo, permitiendo a la televisión pública salvar la cara ante la audiencia infantil mientras mantiene intactos sus titulares políticos.