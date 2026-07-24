Telecinco anuncia el nombre y el presentador de su nuevo 'Pasapalabra' que incluirá el mítico rosco

Telecinco ya tiene listo su movimiento definitivo para reabrir la batalla de las tardes televisivas y recuperar uno de los iconos históricos de su programación. Según ha adelantado el portal especializado Algo Pasa TV, el grupo de comunicación ha confiado en Carlos Sobera para ponerse al frente de Rueda la Letra, el nuevo concurso producido en colaboración con Bulldog TV que incorporará como prueba central la célebre mecánica de El Rosco. Con este paso, la cadena de Mediaset busca rearmar su oferta diaria recuperando un elemento identitario que ya capitaneó durante más de doce años y que estará dirigido por Rafa Guardiola, quien fuera el máximo responsable de la etapa del concurso en Fuencarral.

La llegada de Rueda la Letra no es un movimiento aislado dentro de la industria audiovisual, sino la culminación estratégica de un convulso periplo judicial que ha enfrentado a las principales cadenas de televisión de nuestro país y a varias productoras internacionales por la titularidad de los derechos de propiedad intelectual del formato. La historia arrancó en octubre de 2019, cuando una sentencia firme del Tribunal Supremo obligó a Telecinco a cesar de forma inmediata las emisiones de Pasapalabra tras una prolongada contienda con la compañía británica ITV Studios, dueña original del formato matriz The Alphabet Game. Aquella resolución forzó la salida del programa de la parrilla de Mediaset y propició su posterior desembarco en Antena 3 en mayo de 2020.

Sin embargo, el frente judicial no se cerró con el traslado del programa al grupo Atresmedia, sino que se desplazó hacia el elemento distintivo de la emisión: el juego final de preguntas. La firma de origen holandés MC&F sostuvo en los tribunales que la prueba de El Rosco constituía una creación independiente del formato británico y que ostentaba sus derechos en exclusiva. Tras varios pronunciamientos en distintas instancias, el Tribunal Supremo ratificó la doctrina que reconoce la protección autónoma de El Rosco como obra de propiedad intelectual a favor de la compañía holandesa, imponiendo a Atresmedia el cese de su explotación sin autorización previa de sus titulares legítimos.

.@carlos_sobera presentará 'Rueda la letra', el nuevo concurso de @telecincoes que acogerá la prueba del rosco. Producido por Bulldog TV y dirigido por Rafa Guardiola, profesional de amplia trayectoria en el género y director de 'Pasapalabra' en Telecinco pic.twitter.com/5he9LcqG5e — Mediaset España (@mediasetcom) July 24, 2026

Aprovechando este marco jurídico, Mediaset España cerró un acuerdo estratégico con la propia MC&F para adquirir los derechos de explotación de la prueba final en el mercado español. Una alianza condicionada al desenlace de las apelaciones que ha terminado por abrir la puerta a la producción de Rueda la Letra. En paralelo, la contienda económica por los años pasados de emisión también ha dejado resoluciones de calado, con liquidaciones de daños y perjuicios a favor de ITV por el periodo en el que el programa se emitió sin contrato en Telecinco, al tiempo que Mediaset ha iniciado trámites administrativos ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en un intento de recuperar de forma integral la marca Pasapalabra.

Con la incorporación de Carlos Sobera como presentador, Telecinco deposita su confianza en una de sus caras más consolidadas y de mayor solvencia ante los formatos de entretenimiento para liderar un proyecto que nace bajo una gran expectación. La combinación de una dirección veterana en el género y una dinámica de juego ampliamente reconocida por la audiencia sitúa a Rueda la Letra como la gran apuesta de la cadena para competir de forma directa en la franja previa a los informativos de la tarde.