María Casado rompe a llorar en directo al despedirse de Telecinco: "Les dejo en buenas manos"

Tras dos años al frente de la edición de fin de semana en Mediaset, la periodista María Casado ha cerrado oficialmente su ciclo en Informativos Telecinco motivada por la necesidad de reorganizar sus prioridades personales y lograr una conciliación familiar que le permita disfrutar plenamente del crecimiento de su hija. La comunicadora se despidió en directo de la audiencia durante los instantes finales de su última emisión, en un momento cargado de emotividad que sirvió como colofón a un periodo de intensa carga profesional en la capital.

El cierre del informativo estuvo marcado por la brevedad y el tono afectuoso con el que la presentadora quiso dirigirse a los espectadores justo antes de que el plató diera paso a la siguiente programación. Visiblemente conmovida y con la voz entrecortada, Casado arrancó su mensaje directo a cámara señalando: "Bueno, ¿yo qué les digo hoy? Nada, voy a ser muy breve". Acto seguido, dejó entrever su deseo de no alejarse de forma definitiva de la televisión añadiendo: "Quisiera despedirme diciéndoles que espero que pronto nos volvamos a ver". Para dar por concluida la retransmisión, lanzó un beso al aire al borde del llanto y cedió el testigo a sus compañeros de redacción con unas últimas palabras: "Gracias por todo, y lo más importante, les dejo en muy buenas manos. Adiós".

Esta salida en directo culmina un proceso que la propia periodista había anticipado días atrás a través de sus redes sociales. En aquel comunicado inicial, que tomó por sorpresa a seguidores y compañeros de profesión, la presentadora explicó que, aunque en la cadena se había sentido "como en casa" y guardaba un profundo agradecimiento por la oportunidad recibida, se veía en la necesidad de tomar esta decisión por "motivos personales". La constante exigencia de desplazarse entre Madrid y Málaga estaba generando un desgaste logístico complejo de sostener en su rutina diaria.

.@MariaCasado_TV se despide de Informativos Telecinco: "Espero que pronto nos volvamos a ver, gracias por todo, y lo más importante, les dejo en muy buenas manos" pic.twitter.com/MioDWzfBKB — Informativos Telecinco (@informativost5) July 26, 2026

El trasfondo de esta determinación responde a un cambio sustancial en la vida personal de la comunicadora tras el nacimiento de su hija Daniela en agosto de 2023. A pesar de haber finalizado tiempo después su relación sentimental con la artista Martina diRosso, ambas han preservado un vínculo excelente volcado en la crianza compartida de la pequeña. La dinámica de trasladarse semanalmente a la capital dificultaba el modelo de maternidad presente que Casado deseaba ejercer, razón por la cual decidió trasladar su situación a la dirección de Mediaset para acordar su marcha y dar prioridad absoluta a su vida familiar en la Costa del Sol.

Con su residencia fijada definitivamente en territorio andaluz, el horizonte profesional de la periodista parece reorientarse hacia la televisión regional. Según lo publicado por el Diario de Sevilla, su futuro inmediato podría estar ligado a Canal Sur, la cadena autonómica andaluza, donde se estarían perfilando diversos proyectos a su medida. De concretarse esta incorporación, la presentadora lograría compaginar su trayectoria en la pequeña pantalla con el tiempo de calidad junto a su hija en el entorno que desde hace años considera su verdadero hogar.