Multa de 300.000 euros a RTVE por colar publicidad encubierta y de alcohol en 'MasterChef'

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a RTVE por la emisión de publicidad sin identificar y por la promoción extemporánea de bebidas alcohólicas durante varias entregas del conocido espacio culinario MasterChef. La Corporación pública reconoció de manera voluntaria su responsabilidad en los hechos y procedió al pago anticipado de la multa, lo que le permitió acogerse a las reducciones legales aplicables sobre el importe inicial propuesto de 512.168 euros, dejando la sanción definitiva fijada en un total de 307.300,80 euros.

Las irregularidades detectadas por el organismo regulador vulneran lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Audiovisual y tuvieron lugar en dos entregas distintas emitidas en La 1: la retransmisión de la duodécima edición de MasterChef el 5 de mayo de 2024 y la novena edición de MasterChef Celebrity el 10 de noviembre del mismo año.

En concreto, la CNMC constató la presencia de promociones comerciales de la línea de vinos vinculada al programa durante la redifusión de los capítulos en franja matinal, aproximadamente entre las 10:42 y las 13:55 horas. En dicho horario se exhibieron botellas y copas, se realizaron brindis en pantalla y se dirigió a la audiencia hacia la tienda web del programa. La legislación vigente estipula que las bebidas con una graduación alcohólica igual o inferior a 20 grados únicamente pueden anunciarse entre las 20:30 y las 05:00 horas, además de exigir la inclusión obligatoria de un mensaje que advierta sobre la necesidad de un consumo moderado y de bajo riesgo, requisito que omitieron en estas entregas.

Por otro lado, la resolución del órgano supervisor señala la existencia de comunicaciones comerciales no identificadas explícitamente sobre diversos productos y servicios del ecosistema de la marca, tales como su restaurante oficial, la aplicación móvil, los campamentos juveniles, los libros de recetas y su videojuego. Estas menciones fueron integradas en la propia dinámica del formato conducido por Shine Iberia, formuladas directamente por los presentadores o mediante locución en off, sin mostrar la sobreimpresión permanente y legible con la palabra 'publicidad' que exige la norma cuando el mensaje promocional puede confundirse con la escaleta editorial.

A este respecto, la CNMC ha remarcado que la señalización genérica de emplazamiento de producto no exime de la obligación de identificar claramente los bloques o menciones publicitarias. Mientras que el aviso de emplazamiento informa sobre la presencia de marcas dentro del espacio, la rotulación de publicidad resulta indispensable para alertar activamente al espectador de que se encuentra ante un contenido con una finalidad puramente promocional. La acumulación de ambas faltas fue tipificada como dos infracciones graves continuadas, cerrando el expediente tras el ingreso del importe por parte de la radiotelevisión pública.