Un informe de TVE deja al descubierto las artimañas de Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz para salvar a Zapatero

Un nuevo y severo varapalo sacude a RTVE, dejando en evidencia las costuras del rigor periodístico y la imparcialidad en la radiotelevisión pública. El Consejo de Informativos de TVE ha emitido un demoledor informe que señala directamente a los programas de la casa, y de forma muy particular a los presentadores Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz, por vulnerar los principios deontológicos más elementales recogidos en el Manual de Estilo del ente, el Estatuto de Información y la propia legislación audiovisual. La resolución responde a la cobertura realizada el pasado 19 de mayo en relación con la investigación judicial que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un episodio en el que, lejos de ofrecer una información contrastada, la cadena pública prefirió dar por buena de forma acrítica la narrativa del Ejecutivo.

Espacios como La Hora de La 1, Mañaneros 360, el Canal 24 Horas, Directo al Grano, Malas Lenguas y las dos ediciones del Telediario incurrieron en graves negligencias informativas. El fallo principal residió en sostener de manera machacona que las pesquisas judiciales tenían su origen en una querella de Manos Limpias, ocultando o ignorando que la investigación era previa y respondía a requerimientos de la justicia de Francia y Suiza, tal y como terminarían confirmando el propio auto judicial y el servicio de verificación de la corporación, Verifica RTVE.

Esta versión distorsionada procedía exclusivamente del Gobierno, pero en ningún momento se advirtió a los espectadores de la naturaleza interesada de la fuente.

Las mayores pullas del informe recaen sobre el programa presentado por Javier Ruiz, al que se acusa de abrir reiteradamente su emisión apoyándose en una hipótesis falsa y de otorgar un protagonismo desmedido a un dato erróneo que favorecía la tesis oficialista. No menos cuestionable fue la actitud de Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1, quien persistió en la narrativa errónea a pesar de que el periodista especializado en tribunales Mateo Balín corrigió en directo y en varias ocasiones el dato, aclarando que la querella en cuestión no podía ser el germen del proceso. A la falta de contraste y la omisión de fuentes se le suma un agravante aún mayor: la total ausencia de rectificaciones al día siguiente, consolidando la desinformación de cara a la audiencia.

Frente a la gravedad de los hechos, las reacciones de los implicados reflejan una notable soberbia e insensibilidad hacia los estándares de calidad exigibles a un medio público. Lejos de asumir responsabilidades o entonar el mea culpa, Silvia Intxaurrondo respondió al Consejo asegurando que su información estaba plenamente respaldada y llegó a exigir con altanería que fuera el propio órgano deontológico el que rectificara por su supuesta falta de comprensión lectora. Por su parte, la dirección de Mañaneros prefirió no dar la cara directamente, delegando la respuesta en la directora de Magacines, Esther González Marín, quien recurrió a la manida excusa del directo para justificar el desatino.

El informe concluye arrojando luz sobre un problema estructural que salpica la gestión de la corporación: la cesión del peso informativo a magacines de actualidad en detrimento de los Servicios Informativos profesionales. Ante una noticia de semejante calado institucional, el Consejo recalca que TVE debió interrumpir su parrilla habitual para emitir un especial informativo y reforzar los Telediarios, evitando dejar el tratamiento de un asunto tan delicado en manos de programas que, una vez más, han preferido actuar como altavoz ideológico en lugar de cumplir con su deber de informar con rigor y neutralidad.