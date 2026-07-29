David Bustamante detiene un concierto para expulsar a un espectador

Ha pasado un cuarto de siglo desde que David Bustamante logró cumplir el sueño de dedicar profesionalmente su vida a la música, pero la suma de los años y el peso de una trayectoria completamente consolidada no han disminuido en absoluto su ilusión. El artista cántabro vive cada presentación en directo con la misma intensidad emotiva de sus comienzos y mantiene un agradecimiento profundo hacia unos seguidores que le han mostrado una fidelidad inquebrantable desde su salto a la fama en la primera edición de Operación Triunfo en 2001. Fue precisamente ese respeto indisoluble hacia su público el que lo llevó a tomar una determinación contundente e inesperada durante su actuación más reciente, al verse obligado a detener el espectáculo por un altercado en las primeras filas.

El suceso tuvo lugar en la plaza Porticada de Santander durante el concierto que ponía el cierre a la Semana Grande de la capital cántabra. Jugando en casa y ante sus paisanos, Bustamante detectó que un espectador visiblemente embriagado estaba incomodando y distorsionando la experiencia de quienes le rodeaban. Sin dudarlo, el cantante interrumpió la música y dirigió sus primeras palabras al asistente problemático advirtiéndole que "si no te portas, te vas fuera, amigo. Las personas han venido a disfrutar. Por favor...". Antes de retomar el hilo de su actuación, el ganador de formatos televisivos como Tu Cara Me Suena y Bailando con las Estrellas insistió tajantemente ante la muchedumbre remarcando que "si vuelve a molestar o algo no tenéis más que decírmelo y te tendrías que ir. Lo siento muchísimo, me encanta que estés aquí y te agradezco que estés como uno más, pero que la fiesta nuestra no perjudique la fiesta de los demás".

A pesar del toque de atención, el espectador, que trataba de justificarse alegando que únicamente había consumido un chupito, persistió en su actitud incívica. Ante la falta de enmienda, los servicios de seguridad del evento intervinieron para desalojar al individuo del recinto. Mientras la seguridad procedía a escoltarlo hacia la salida, Bustamante intervino de nuevo para mantener el sosiego entre la multitud y asegurar que la expulsión se realizara sin violencia, pidiendo paciencia y declarando que "sin problemas, sin problemas. Suave, suave... Te lo agradezco de verdad, lo que pasa es que hay sitios para todo. Hay sitios para beber, sitios para escuchar y sitios para todos... Lo siento muchísimo, amigo".

La firmeza y templanza exhibidas por el cantante cántabro fueron recibidas con aplausos por parte de los miles de asistentes que abarrotaban la plaza de Santander, permitiendo que la velada continuara con absoluta normalidad. La escena no tardó en difundirse masivamente en redes sociales, donde el fragmento en vídeo se volvió viral y cosechó un reconocimiento generalizado. La comunidad digital alabó la valentía del vocalista por intervenir directamente en una situación que podía haber derivado en un incidente mayor, destacando su lealtad prioritaria hacia la seguridad y el confort del resto de los espectadores.

Ajeno a la repercusión mediática posterior de la polémica, el intérprete natural de San Vicente de la Barquera evitó profundizar en el suceso en sus canales oficiales, limitándose a expresar que fue "emocionante volver a casa" y volcarse plenamente en sus próximos compromisos profesionales y personales. El calendario inmediato del cantante se presenta idénticamente intenso. En el plano familiar, afronta un acontecimiento de gran calado afectivo como es la mayoría de edad de su hija Daniella, nacida de su relación matrimonial con Paula Echevarría. La joven alcanzará los dieciocho años a mediados de agosto, previa a su inminente ingreso en la etapa universitaria y en un momento de notable proyección pública.

🎤 BUSTAMANTE PARA EL CONCIERTO por un espectador que molestaba: «Si no te portas, te vas fuera, amigo». Seguridad acabó sacándolo. Su remate: «Hay sitios para beber y hay sitios para escuchar». Plaza Porticada, Santander.#DavidBustamante #Santander #SemanaGrande #vibrasencorte pic.twitter.com/W85cYIPull — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) July 28, 2026

Por otro lado, en el ámbito profesional, Bustamante prepara su regreso a las tablas teatrales para protagonizar la adaptación musical de El Zorro en el teatro de La Latina de Madrid a partir del próximo otoño. Este ambicioso montaje, fundamentado en la célebre novela de Isabel Allende y con la banda sonora firmada por los Gipsy Kings, representa un hito especial en su carrera actoral tras su previa y exitosa incursión en la obra Ghost, un proyecto sobre el que ha afirmado rotundamente que "es un regalo poder interpretar a este personaje, es uno de los grandes superhéroes. No sabía cuándo iba a volver a hacer un musical, pero sabía que tenía que ser con algo muy especial y esto lo va a ser".