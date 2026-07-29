La polémica salpica a 'Saber y ganar': emiten un comunicado por un supuesto trato de favor

Saber y Ganar, emitido de forma ininterrumpida en La 2 de TVE desde 1997, se ha consolidado como el concurso más longevo y emblemático de la historia de la televisión en España. Conducido desde sus inicios por Jordi Hurtado, el espacio de sobremesa se ha caracterizado tradicionalmente por su tono divulgativo, su ambiente distendido y un firme compromiso con la cultura y el entretenimiento respetuoso, convirtiéndose en un refugio habitual para millones de espectadores.

Sin embargo, la habitual tranquilidad que rodea al formato se ha visto alterada recientemente a raíz de la participación de un concursante llamado Martín. La trayectoria de este participante en el programa ha generado una encendida controversia entre la audiencia, con un sector considerable de seguidores que acusa a la dirección del formato de otorgarle un trato de favor: algunos seguidores sostienen que las preguntas y pruebas asignadas al participante son notablemente más sencillas que las de sus rivales, al tiempo que denuncian una flexibilidad excesiva e injusta a la hora de dar por buenas respuestas incompletas o dudosas. Asimismo, muchos espectadores acusan al formato de moldear la dinámica del juego para protegerle en los momentos de mayor riesgo y lamentan una narrativa en pantalla que, a su juicio, le otorga un protagonismo desmedido frente al resto de concursantes.

Esta percepción ha desencadenado una oleada inusual de reacciones en las plataformas digitales, donde las diferencias de criterio sobre la dinámica del juego han derivado en una corriente de críticas, descalificaciones directas y ataques personales dirigidos hacia la figura del concursante.

Martín, el polémico concursante.

Ante esta situación, el equipo de producción del concurso ha decidido intervenir públicamente para frenar el hostigamiento en redes sociales, marcando un límite claro frente a los comportamientos hostiles. A través de un comunicado emitido en sus perfiles oficiales, la dirección del programa ha manifestado que, si bien la audiencia tiene plena libertad para expresar sus opiniones y discrepancias sobre el desarrollo de las pruebas, resulta inaceptable cruzar la línea del respeto básico. Desde el formato han recordado que sus valores fundamentales se asientan sobre la educación, el conocimiento y la convivencia, por lo que han anunciado una política de tolerancia cero que incluirá el bloqueo sistemático de cualquier usuario que recurra a insultos o agresiones verbales.

📣 Importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En #SaberyGanar toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto. 👀 ⬇️ pic.twitter.com/vUOUH0JVJX — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) July 27, 2026

A pesar de la firme toma de posición de la cadena en defensa del concursante y de la convivencia digital, el debate continúa abierto en las redes. Un nutrido grupo de espectadores ha reaccionado a la advertencia del programa reiterando su disconformidad con el desarrollo de las emisiones y cuestionando la postura oficial, lo que mantiene viva la polémica en torno a la imparcialidad del legendario concurso de TVE.