Comunicado de Carlos Latre aclarando el verdadero motivo de su salida de Mediaset

Hace unos días, Carlos Latre confirmaba en una entrevista a Lecturas, en plena promoción de Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa, que dejaba de estar vinculado a Mediaset tras concluir su contrato de exclusividad y avanzaba nuevos proyectos. Ahora, el imitador y presentador ha colgado un vídeo en su cuenta de X para aclarar las informaciones aparecidas tras su salida del grupo al que llegó hace dos años para presentar el fallido Babylon Show.
En su mensaje, el humorista matiza su situación explicando que "desde hace unos días se ha publicado la noticia de que abandono Mediaset. Y bueno, quería sobre todo aclarar que no es una cuestión de abandonar o no, no abandono Mediaset; de hecho, como digo, me vais a poder ver en Got Talent Fantasy League en la próxima temporada cuando Mediaset decida emitirlo. Lo que sí que pasa es que finalizo mi contrato de cadena con Mediaset, o sea, dejo de estar ligado como imagen de cadena a Mediaset".
Latre ha detallado lo que implica este cambio profesional señalando: "¿Qué quiere decir eso? Pues que dejo de estar vinculado profesionalmente a la cadena, que estoy libre a partir de ahora para poder afrontar otros proyectos a partir de ahora, tanto en Mediaset como en otras cadenas como siempre he hecho. Antes en Tu Cara Me Suena o en El Hormiguero, o en un aniversario en TVE o en Letris. Lo podía hacer porque no estaba vinculado a ninguna cadena, que es lo que va a pasar a partir de ahora, que me vais a poder ver en diferentes sitios, en diferentes cadenas al no estar vinculado a ninguna gran cadena".
El jurado de Got Talent ha aprovechado la ocasión para mostrar su gratitud hacia la cúpula directiva del grupo: "Lo primero que quería decir es que quiero enviar mi cariño y mi agradecimiento a Mediaset, a todo su equipo directivo liderado por Alessandro Salem por el cariño, por el afecto, por lo bien que me han tratado y lo querido y arropado que me he sentido en todo momento. Quiero de verdad y de corazón darles las gracias, porque de verdad me he sentido muy bien".
Respecto a su trayectoria reciente, el humorista hace un balance positivo pese a las dificultades vividas en el access prime time: "Después de estos dos años el balance, para mí, siempre es positivo, porque la verdad es que he aprendido muchísimo y creo que han sido dos años, a pesar de las subidas y las bajadas, han sido dos años de aprendizaje y eso es lo más importante y lo que mejor me llevo de Mediaset".
Asimismo, ha querido extender su reconocimiento a sus compañeros de plató: "Quiero dar las gracias a todos los equipos con los que he trabajado. Al equipo de Ana Rosa que también me acogió con los brazos abiertos y creo que hemos hecho programas maravillosos. Todo el equipo de Got Talent, por supuesto, de Fremantle, que ha sido un descubrimiento maravilloso y, en definitiva, todo el equipo de Mediaset que tan bien me ha tratado".
Para finalizar, Latre ha mirado hacia el futuro con entusiasmo sobre los pasos que dará a partir de ahora: "Y nada, deciros que aquí acaba una temporada, acaba una época, acaba una etapa y comienza otra absolutamente ilusionante, con muchos proyectos por delante que poco a poco os iré desgranando y que iréis descubriendo tanto en televisión como en teatro, porque empezaré una nueva gira, otro tipo de proyectos como un proyecto de formación y otras películas de doblaje y tantas y tantas cosas que vamos a hacer a partir de ahora. Y como dije el otro día, se vienen cositas; no sabemos qué cositas todavía, pero se vienen y seguro que serán buenas, maravillosas e ilusionantes y, sobre todo, con una sonrisa".