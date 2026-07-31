El concursante de 'Saber y Ganar' acusado de trato de favor rompe su silencio y enfrenta las críticas

Días después del inusual comunicado emitido por la dirección de Saber y Ganar denunciando los ataques de odio e insultos vertidos en redes sociales hacia su concursante Martín Escolar, el propio aludido ha decidido romper su silencio para abordar la polémica que le rodea. El participante, que se ha situado en el foco de la atención mediática por la hostilidad manifestada por un sector de la audiencia, ha explicado que las constantes críticas lejos de hundirle se están convirtiendo en "una motivación" para continuar con su andadura televisiva, al tiempo que ha querido expresar su profundo agradecimiento a todos sus seguidores por las innumerables muestras de afecto y respaldo recibidas a lo largo de las últimas jornadas.

El divulgador científico, que se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la historia reciente de la producción que presenta Jordi Hurtado en La 2 al rozar ya las 70 participaciones, recurrió a su perfil oficial en la red social Instagram —plataforma en la que sobrepasa los 400.000 seguidores— para compartir una declaración directa sobre la situación generada alrededor de su figura. A pesar de que el comunicado oficial difundido por el programa de la televisión pública RTVE no mencionaba explícitamente su nombre de manera literal en el texto principal, bastaba con examinar detenidamente la abrumadora cantidad de comentarios asociados a la publicación para certificar que el blanco de los constantes ataques y del fenómeno del acoso en redes era él.

Ante la inquietud mostrada por su comunidad digital tras hacerse eco de la repercusión de los titulares, Escolar comenzó tranquilizando a sus fans al asegurar: "A los que os estáis preocupando por mí a raíz de las noticias que se han publicado estos días sobre el hate que recibo, ¡estoy perfectamente bien!". Profundizando en las razones de su estado de ánimo y valorando la oportunidad profesional que vive, prosiguió argumentando la imposibilidad de agradar de manera unánime a todo el público en un espacio de tanta visibilidad: "¿Cómo no voy a estarlo si estoy cumpliendo un sueño concursando en Saber y Ganar? Es imposible llegar a tanta gente y gustarle a todo el mundo, así que, mientras no hagas daño a nadie, mejor disgustar a unos siendo tú mismo que disgustar a otros tratando de ser quien no eres, ¿no?".

En esa misma línea de reflexión, el célebre concursante quitó trascendencia a los comentarios negativos vertidos en las plataformas virtuales y reafirmó la solidez de su proyecto vital y televisivo frente a los atacantes anónimos, aseverando: "¿Las críticas? Una motivación para demostrar que merezco estar donde estoy. ¿Cómo voy a dejar que el ínfimo esfuerzo que supone escribir un comentario tumbe un sueño que llevo construyendo tantos años? Eso es absolutamente imposible". Con estas contundentes palabras, Martín Escolar enfatizó la desproporción entre el trabajo requerido para construir una trayectoria y la facilidad con la que se lanzan descalificaciones en el entorno digital.

Para finalizar su mensaje público, el divulgador no quiso dejar pasar la oportunidad de poner en valor la corriente de simpatía que también le rodea y que, según su criterio, supera con creces el ruido generado por la agresividad verbal de sus detractores, concluyendo su intervención con palabras de agradecimiento dirigido a su comunidad y al equipo del programa: "Millones de gracias a todos de corazón por vuestro apoyo y vuestras muestras de cariño, que, aunque hagan menos ruido que el hate, son muchas, muchísimas más. Y gracias por todo, hoy y siempre, a Saber y Ganar".

Críticas desde las redes

Toda esta controversia se desencadenó cuando el longevo concurso diario de La 2 de Televisión Española se convirtió en noticia generalista debido a una intervención pública inédita en sus casi tres décadas ininterrumpidas de emisión en antena. La dirección del programa y RTVE se vieron en la obligación de alzar la voz en sus perfiles institucionales para intentar poner freno a la oleada masiva de descalificaciones personales y acusaciones que venía sufriendo Martín Escolar. Las diferentes publicaciones oficiales del formato comenzaban a acumular multitud de mensajes hostiles por parte de algunos espectadores que situaban al concursante estrella en el centro de la polémica al insinuar un supuesto e infundado trato de favor por parte de la organización.

Ante la escalada del tono de las descalificaciones y la proliferación de insultos, la producción del programa decidió fijar una postura inflexible ante la intromisión del acoso en el espacio de entretenimiento, difundiendo un mensaje de advertencia en el que solicitaban el cese inmediato de los "mensajes agresivos y ataques personales" y avisaban formalmente de que se procedería a bloquear todas aquellas cuentas que rebasaran los límites del respeto y la convivencia civilizada.

📢 Importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En #SaberyGanar toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto. 👀 👇 pic.twitter.com/vUOUH0JVJX — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) July 27, 2026

El texto corporativo divulgado por el formato a través de la plataforma X hacía hincapié en la diferencia sustancial entre la libertad de opinión y la agresión explícita, recordando los pilares éticos sobre los que se sustenta la producción televisiva: "Aunque debería ser evidente, recordamos que todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto. Desde Saber y Ganar apoyamos la cultura, el entretenimiento y la educación. Por eso no podemos permitir mensajes agresivos y ataques personales. Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta". Con esta firme declaración institucional, la dirección del concurso pretendía salvaguardar tanto la integridad moral de sus concursantes como el espíritu divulgativo y familiar que ha caracterizado al emblemático programa desde sus inicios.