María Casado estrena nuevo trabajo en televisión tras su abrupta salida de Telecinco

Tras su inesperada y comentada marcha de la edición de fin de semana de Informativos Telecinco después de casi dos años ligada a la cadena privada, la periodista María Casado ha definido oficialmente su nuevo rumbo profesional. Aunque en un primer momento se especuló de forma recurrente con la posibilidad de que la presentadora iniciara una nueva etapa en la televisión pública andaluza para poder equilibrar sus compromisos profesionales con su vida familiar radicada en Málaga, la confirmación oficial por parte de Canal Sur ha cerrado definitivamente los rumores. La también presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión se suma de forma directa a la plantilla de la cadena autonómica para ponerse al frente de una de las grandes ofertas de entretenimiento que formarán parte de la parrilla televisiva de la próxima temporada.

En esta nueva andadura, María Casado liderará el formato titulado La Gran Audición, un proyecto diseñado para el horario de máxima audiencia de los sábados en el que compartirá labores de conducción con el actor, cantante y bailarín Pablo Puyol. Ambos ejercerán como maestros de ceremonia de este concurso de talentos enfocado en la búsqueda y descubrimiento de las futuras promesas del teatro musical en Andalucía. La función de la periodista catalana dentro del espacio será la de acompañar a los concursantes a lo largo de las distintas etapas del proceso, aportando la visión más cercana y emotiva del concurso al seguir el desarrollo personal y artístico de los participantes desde sus primeras pruebas de selección hasta la gala final. Al valorar públicamente este reto, la propia presentadora ha querido destacar que el formato representa una oportunidad para visibilizar historias humanas de superación y esfuerzo, manifestando su ilusión por vivir la experiencia junto a los aspirantes y mostrar al público el trabajo tras bambalinas.

La producción del programa, que corre a cargo de beon. Entertainment, ha iniciado ya la búsqueda de candidatos a través de una plataforma digital activa en la web del formato para recibir las candidaturas de los interesados, fijando el cierre del plazo de inscripción inicial para mediados de agosto. Una vez concluida la recogida de material telemático, la producción del concurso iniciará un despliegue itinerante por las ocho provincias andaluzas durante un periodo de tres semanas para realizar audiciones presenciales. De esta fase previa saldrán elegidos ochenta aspirantes que se concentrarán en Sevilla para afrontar un casting final de dos jornadas intensivas, de donde saldrán definitivamente los veinticuatro concursantes elegidos para competir en la primera edición del certamen.

La incorporación de María Casado al canal andaluz se produce como consecuencia directa de su renuncia a la plantilla de Mediaset por razones estrictamente personales. La periodista alegó en su momento la imposibilidad de conciliar los desplazamientos continuos entre Madrid y Málaga con su entorno familiar, lo que la llevó a solicitar una pausa en sus responsabilidades en Informativos Telecinco con la confianza de poder encajar en el futuro en otros proyectos adaptados a sus necesidades. Sin embargo, a pesar de las intenciones expresadas de mantener la puerta abierta a colaboraciones con el grupo privado que le permitió regresar a la información diaria tras su paso por magacines y espacios de entrevistas, su futuro profesional inmediato queda ligado a la televisión pública autonómica.