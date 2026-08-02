Óscar Puente señala a Ana Rosa Quintana y la llama "buitre" por trasladarse a Ceuta a informar

La dramática situación en Ceuta ha obligado a los principales espadas de la televisión a interrumpir abruptamente su descansado retiro. La grave crisis migratoria desatada en la frontera sur de nuestro país, tras la entrada masiva e ininterrumpida de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos, ha desnudado no solo la inacción de Pedro Sánchez y la fragilidad de las fronteras nacionales, sino también la urgencia de unos medios de comunicación que buscan contar sobre el terreno la verdadera magnitud de los acontecimientos.

Los primeros en reaccionar ante este escenario fueron Iker Jiménez y Carmen Porter. Apartados temporalmente del foco y a más de quince mil kilómetros de distancia, la pareja no dudó en cancelar sus planes vacacionales para ponerse al frente de una entrega especial de Horizonte. La respuesta del público a este movimiento obtuvo muy buenos resultados: el programa alcanzó un 13,5% de cuota de pantalla, reuniendo a casi un millón de espectadores de media y superando la barrera de los tres millones trescientos mil televidentes únicos.

Un registro histórico que evidencia el enorme interés social por recibir una cobertura directa sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en la ciudad autónoma.

A la iniciativa de Horizonte se suma ahora otro de los grandes estandartes informativos de Mediaset. Ana Rosa Quintana ha decidido interrumpir sus vacaciones de verano y desplazarse a la zona para informar en tiempo real desde el epicentro del conflicto. Su despliegue arrancará con intervenciones en directo este mismo domingo en el espacio Fiesta, así como en las ediciones de mediodía y noche de los Informativos de Fin de Semana. Ya el lunes, la periodista multiplicará la cobertura sobre el terreno participando sucesivamente en La Mirada Crítica, en el magacín Vamos a Ver y en la edición de las tres de la tarde de Informativos Telecinco, garantizando así un seguimiento continuo en las principales franjas de la cadena.

Sin embargo, el despliegue del periodismo sobre el terreno no ha sentado nada bien en las filas del Gobierno. Fiel á su habitual estilo de confrontación en redes sociales y molesto por la visibilidad mediática de una crisis que pone en evidencia la gestión del Ejecutivo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha tardado en reaccionar. Lejos de guardar el decoro institucional que se le presupone a un miembro del Consejo de Ministros, Puente ha respondido al anuncio de la cobertura televisiva publicando en la red social X una imagen animada de un buitre, sugiriendo con desprecio una actitud carroñera por parte de la veterana periodista.

Un exabrupto más en el historial del ministro que, aunque ha sido aplaudido por las terminales mediáticas del sanchismo, ha provocado un encendido debate y duras críticas por el señalamiento público e indigno a los profesionales de la información.