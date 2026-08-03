Verano imparable de Alaska con Fangoria

Pensar en vacaciones en estas fechas es imposible, porque no paran de trabajar; así me lo contó la propia Alaska. "Todos los años igual, esto es como el día de la marmota: conciertos, conciertos y más conciertos. No paramos, afortunadamente; lo que solemos hacer es quedarnos donde actuamos. Estuvimos unos días en Benidorm con mi madre, a la que le encanta, y en Cádiz con los suegros, también en casa de Topacio en el campo, y el resto en nuestra casa, al tener unos días libres; después Galicia y mucho más".

Al preguntarle por su madre, de la que está de manera permanente pendiente, comenta: "Te puedo decir que está como siempre, activa con sus partidas de cartas con amigas, eso es lo que más le distrae y disfruta mucho. En cuanto tengo un minuto libre estoy con ella; el poco tiempo que hemos tenido últimamente lo pasamos muy bien viendo la final de la Copa del Mundo de fútbol con amigos. Lo que más nos gustó fue el árbitro, lo guapo que era, y lo estupendos que estaban los jugadores con el traje de Loewe; les encontré diferentes y me gustó".

El último trabajo discográfico está funcionando de maravilla. "En septiembre sacamos el segundo single, seguiremos con la gira y la cerramos en enero en México". Así me comentó.

Mario Vaquerizo, después de aquella caída terrible, sigue con rehabilitación. "Eso ya es para siempre, las cervicales es lo que tienen; yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio y mi ojo igual, un chiste". Y así, con ese buen humor, nos despedimos.

Nuestra Alaska es insuperable.