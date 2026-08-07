El irónico vídeo de Javier Ruiz anunciando su fichaje por La Séptima tras semanas jugando al despiste

Tras semanas jugando al despiste con un reguero de titulares sobre "sorpresas" e incógnitas en los medios, la confirmación oficial ya es un hecho. La Séptima ha hecho público el fichaje de Javier Ruiz a través de un guiño en sus redes sociales donde el propio periodista, tirando de ironía sobre la filtración de la noticia, sentencia la frase que todos esperaban: "Efectivamente. Javier Ruiz ficha por La Séptima".

Apenas unas horas después de decir adiós a la audiencia de Mañaneros 360º este viernes 7 de agosto, la marcha del periodista de la televisión pública para asumir la dirección de contenidos y convertirse en la gran apuesta en pantalla de La Séptima ha actuado como el detonante de un profundo terremoto mediático. Esta salida no solo deja un vacío en el bloque de actualidad política de La 1, sino que ha desatado un frenético baile de caras, fichajes de urgencia y una reestructuración de espacios que vuelve a poner bajo la lupa la gestión del Ente Público, la sombra del control gubernamental sobre el relato televisivo y la intensa pugna por la hegemonía ideológica.

Pos eso pic.twitter.com/3LN5CJQRzN — La Séptima TV (@la_septima_tv) August 7, 2026

El 'fichaje estrella' que busca plantar cara al duopolio

La etapa de Ruiz al frente de Mañaneros 360º llega a su fin tras meses marcados por una presencia estelar que acumuló tantas alabanzas en las esferas oficiales como severas denuncias por parte de la oposición y de sectores de la propia plantilla. A sus espacios de análisis económico y debate se le achacó de forma reiterada un evidente sesgo ideológico concebido a la medida del argumentario de la Moncloa, instrumentalizando la televisión que pagan todos los españoles para apuntalar la versión del Ejecutivo.

Sin embargo, la oferta del grupo impulsor de La Séptima —el nuevo canal en abierto apadrinado por el entorno de José Miguel Contreras y la órbita de Prisa— ha terminado por certificar su salida. Ruiz asumirá no solo la conducción de un gran prime time de debate, sino la dirección editorial de una cadena de la TDT que busca plantar cara al duopolio tradicional y disputarle el espacio a laSexta a partir de noviembre.

El trasvase no se produce de forma aislada. Ruiz desembarcará en el nuevo proyecto privado acompañado por una parte sustancial de su equipo de confianza y de su nómina de analistas predilectos. Entre los nombres confirmados destacan colaboradores habituales de la tertulia de la pública como la analista Sarah Santaolalla, además de figuras clave del apartado técnico y de realización como el propio director de producción de programas informativos de TVE, Daniel Fernández.

Esta migración en bloque de mandos e ideólogos de pantalla ha sentado como un jarro de agua fría en Torrespaña.

Baile de sillas y reestructuración de urgencia en RTVE

Para tapar el agujero dejado por Ruiz en la franja matutina y evitar perder el control del debate en un año político convulso, la cúpula de RTVE ha decidido echar mano de sus perfiles más combativos y polémicos. El encargado de asumir las riendas de la tertulia informativa en La 1 será Jesús Cintora. El periodista regresa a la primera línea del tramo matinal de la televisión pública después de su convulsa etapa al frente de espacios marcados por la polémica y por las críticas ante la falta de neutralidad periodística. Con su designación, TVE liquida cualquier ademán de despolitización y redobla su apuesta por una figura de marcado sesgo partidista para garantizar que el tono del análisis mantenga una línea incisiva y alineada con los intereses gubernamentales.

El movimiento de Cintora hacia la mañana ha provocado a su vez una reacción en cadena que salpica de lleno a otros formatos estrella de la corporación, como el espacio de debate vespertino Malas Lenguas. Para cubrir la vacante dejada por el comunicador al frente del magacín que se emite a caballo entre La 1 y La 2, RTVE ha diseñado una nueva y llamativa pareja de presentadores: Gonzalo Miró y la periodista Ane Ibarzabal tomarán las riendas del programa de manera inmediata.

La llegada de Gonzalo Miró al frente de un formato de análisis como Malas Lenguas sintetiza la deriva del modelo televisivo que impera en San Cugat y Prado del Rey. El tertuliano, omnipresente en los platós de la casa y conocido por defender sin ambages las posturas de la Moncloa, pasa ahora a copresentar la actualidad diaria acompañado por Ibarzabal. Junto a ellos, la periodista Esther Palomera —adjunta a la dirección de elDiario.es y una de las firmas más alineadas con la línea oficial del Gobierno— ganará todavía más peso institucional en la conducción y codirección del espacio.