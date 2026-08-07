Silvia Intxaurrondo vuelve a 'La Hora de La 1' pese a que el programa firma mejores audiencias sin ella

Durante los meses de julio y agosto, Televisión Española ha puesto en marcha su habitual reestructuración de caras para cubrir las vacaciones de sus conductores habituales. La salida temporal de Silvia Intxaurrondo de La Hora de La 1 situó al frente del magacín matinal a los periodistas Aída Bao y Álex Barreiro a partir del 29 de junio.

Ahora, la reincorporación de Intxaurrondo a su puesto este lunes 10 de agosto desencadena un nuevo movimiento en la parrilla: Aída Bao abandonará la primera hora para incorporarse a Mañaneros 360, donde copresentará el espacio junto a Adela González para encargarse de la franja de actualidad política y la mesa de análisis.

Las audiencias de La Hora de La 1 en ausencia de Silvia Intxaurrondo

La salida temporal de la copresentadora titular planteaba la incógnita de si el rendimiento del programa matinal sufriría un desgaste sin su rostro de referencia al frente. Sin embargo, los datos de audiencia registrados durante el periodo estival por el tándem Bao-Barreiro señalan que el magacín no solo no se ha resentido, sino que ha firmado registros históricos para la cadena en el mes de julio.

En La 1, el espacio promedió un 22,2% de cuota de pantalla y 399.000 espectadores (con picos como el 32,1% alcanzado el pasado 20 de julio). Al sumar la emisión en el Canal 24 Horas, el dato global ascendió al 24,8% de cuota y 445.000 seguidores, marcando la mejor cifra de su trayectoria en periodo de vacaciones.

Los datos demuestran que el seguimiento de la franja informativa se ha mantenido sólido durante la ausencia de la presentadora estelar, apoyado en la inercia de la marca y en la intensa cobertura de la actualidad del mes, dejando el pabellón alto ante la reincorporación de Intxaurrondo a la mesa de conducción.

La marcha de Javier Ruiz y la reestructuración final de la parrilla

El movimiento que termina de descolocar el mapa matinal es la salida definitiva de Javier Ruiz de la televisión pública. El periodista valenciano se despidió este viernes de la audiencia de Mañaneros 360 tras su fichaje como director editorial de La Séptima, la nueva cadena de televisión privada impulsada por el productor José Miguel Contreras que prevé iniciar sus emisiones el 5 de noviembre.

Esta baja ha forzado un dominó de cambios en la parrilla de RTVE de cara a la nueva temporada: