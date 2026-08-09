El retorno de un héroe televisivo, "Sandokán", pero con cara nueva

Telecinco ha programado desde el pasado 22 de julio hasta el 9 de septiembre una nueva versión de la serie Sandokán, un personaje creado por el novelista de aventuras Emilio Salgari, al que se le agregaba el mote de el Tigre de Malasia. Sus peripecias transcurrían en el siglo XIX, en la isla de Borneo, allí donde este pirata combatía contra el dominio británico. Su destino cambió al enamorarse, precisamente, de Marianne Guillonk, hija del cónsul inglés.

Si ahora este renovado Sandokán del siglo XXI lo interpreta un actor desconocido para nosotros, el turco Can Yaman, el de entonces —segunda mitad de los años 70 del pasado siglo— lo encarnó un simpático Kabir Bedi, tan seductor en persona como en la televisión. Vino a España al menos en dos ocasiones y lo entrevisté en Madrid y Palma de Mallorca. Tan popular se hizo que en unos grandes almacenes madrileños donde se presentó para atender a sus fans, una de ellas, muy atrevida, le gritó con la complacencia de todas ellas: "¡Queremos un hijo tuyo!", frase que hizo fortuna pues, más adelante, sirvió también para alabar el físico de otros personajes populares.

Aquel afable Kabir Bedi era de nacionalidad india. Tenía unos ojos claros, mirada serena, complexión atlética, corpulenta. Daba serenidad conversar con él: "Mi padre era budista, utiliza sus poderes psíquicos, tiene visiones y cura a muchos enfermos, sin saber nada de medicina. Acuden a él los que se sienten desahuciados. No cobra dinero y cuando le dan a cambio lo destina a una institución benéfica".

Aquel Kabir Bedi estuvo de moda un par de años, casado con una bellísima actriz india, Parveen Babi, de la que luego se separó. En mi segundo encuentro con él, su visita a España fue para promocionar la película El corsario negro. Me dijo que le traía suerte llevar barba y bigote: "Me protege la cara. Y, además, es cómodo. No tengo que afeitarme".

Su reinado en las televisiones europeas fue efímero. Pero en esas películas y series de héroes él impuso unas temporadas su atractivo físico y sus aventuras.