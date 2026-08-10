TVE liquida 'Cine de barrio' por la puerta de atrás tras tres décadas en La 1: "Hasta siempre"

El desenlace de Cine de Barrio en La 1 ya es una realidad tras confirmarse la información adelantada por El País: el emblemático espacio no volverá a ser el mismo. RTVE ha orquestado una reestructuración drástica para la próxima temporada que supone mover el programa a La 2 y deshacerse por completo de su plató, su mesa de debate y su presentadora, Inés Ballester. Tras décadas formando parte de la identidad de la cadena, la despedida definitiva de este sábado se resolvió con la máxima discreción y sin un solo gesto de reconocimiento. Una salida apagada y acelerada que resulta profundamente injusta para la trayectoria de una de las grandes señas de identidad de la televisión pública.

A lo largo de su última entrega, la periodista valenciana mantuvo el ritmo habitual del formato sin insinuar en ningún momento que se trataba de su última aparición al frente de la cita cinematográfica. Ballester se despidió de la audiencia de La 1 en un escenario de total incertidumbre sobre su continuidad en la corporación, ya que por el momento no constan nuevos proyectos asignados para ella en RTVE. La confirmación del cierre de etapa llegó de forma fugaz justo antes del inicio del largometraje del día. "Que la disfrutéis y hasta siempre, adiós", fueron las palabras con las que la conductora puso punto final a casi 31 años de emisión ininterrumpida en la cadena principal, dando paso acto seguido a la película Cateto a babor.

La reubicación en La 2 supondrá un drástico tijeretazo al concepto del programa. El espacio perderá el plató, la conducción presencial y el panel de colaboradores, limitando la antesala de las películas a una pieza periodística de menos de diez minutos destinada a contextualizar la cinta correspondiente. Con esta maniobra, la marca vuelve al canal donde echó a andar originalmente en julio de 1995 como espacio diario, previo a su salto definitivo a La 1 en octubre de aquel mismo año.

La maniobra responde al interés de La 1 por reconfigurar la oferta del fin de semana hacia los contenidos informativos y de entretenimiento en tiempo real. Para cubrir esa franja, la televisión pública ultima el lanzamiento de un nuevo magacín en directo para los sábados y domingos que tomará como referente el modelo de Aquí la Tierra. Este último mantendrá su presencia los domingos con Marc Santandreu al frente, tras arrancar el 1 de julio una nueva fase de producción interna. Se consuma así el relevo en la tarde de los sábados, apartando de la primera línea un clásico de la nostalgia televisiva para abrir paso a la actualidad.