José Manuel Parada, indignado con el trato de TVE a 'Cine de barrio': "No se merecía un final así"

José Manuel Parada, indignado con el trato de TVE a Cine de barrio, ha alzado la voz tras el histórico adiós del formato en La 1. El emblemático espacio dice adiós al canal principal de la televisión pública tras más de tres décadas acompañando a los espectadores en las tardes de los sábados. La decisión de la corporación de reformular el programa y trasladarlo de cadena en la próxima temporada situó de inmediato el foco mediático sobre Inés Ballester, esperando descubrir cómo afrontaría su despedida definitiva de la audiencia.

Lejos de ser un adiós con alardes, con algún balance de su extensa trayectoria en RTVE o un avance de la transformación que vivirá el programa, la presentadora optó por un discurso escueto pero clarificador de su punto y final en la corporación. Al término de la emisión, tras veinte minutos de tertulia en los que no se hizo mención alguna al final del formato, Inés Ballester se dirigió a las cámaras justo antes de dar paso a la película Cateto a babor. La periodista agradeció a sus colaboradores la presencia en plató y se despidió con un corto mensaje: "Que la disfrutéis y hasta siempre, adiós". Una despedida percibida por numerosos seguidores como fría e injusta con la extensa trayectoria de la marca dentro de la televisión pública.

El cierre del programa en La 1 ha provocado un amargo malestar en José Manuel Parada, quien fuera uno de los creadores y presentador del espacio en su etapa inicial. "No entiendo este cambio y no lo comparto", ha asegurado tajante el televisivo a Yotele, visiblemente molesto por la gestión de la cadena. "Es un programa que se ha mantenido durante 30 años, con más audiencia que los magacines que hay en otras cadenas y menos presupuesto, que era totalmente intergeneracional porque reunía a abuelos, padres e hijos. No se merecía un final así", ha lamentado con contundencia.

Aunque el comunicador considera que el presidente de RTVE, José Pablo López, "sabe mucho de televisión", critica con firmeza la decisión adoptada: "Yo no lo hubiera pasado a la segunda cadena y de esta manera". Parada ha recordado con nostalgia la época dorada del programa señalando que tuvo "la suerte de hacer Cine de barrio cuando se podía ver las películas de las grandes estrellas del cine en el plató" y admitiendo que, aunque "el programa seguramente necesitaba una actualización", cree que "no había que volver a sus orígenes".

Parada, que presume con orgullo de haber sido "creador, presentador, director y coproductor" de la marca, no ha ocultado su dolor al denunciar la falta de sensibilidad de RTVE hacia la historia del formato. "Era mi hijo, un hijo muy mimado y me hubiera gustado poder despedirlo de una forma bonita. Hacer algo especial como lo que hicimos en el 30 aniversario. Yo sigo vivo y creo que el programa se merecía hacer una despedida en condiciones. Y aún están vivos algunos de los que pasaron por ese programa", ha sentenciado con profunda indignación.

Este descontento se produce en el contexto del traslado del programa a La 2 de cara al próximo mes de septiembre. La corporación pública eliminará el plató, la figura del presentador y la tertulia con colaboradores, sustituyendo la estructura tradicional por ciclos de cine que incluirán un reportaje previo de unos diez minutos diseñado para contextualizar el largometraje y su época social.