Telecinco desvela por 'error' a una de las concursantes estrella de 'Supervivientes: All Star 2026'

El descuido promocional de Telecinco al mostrar el pie de una concursante con un icónico tatuaje de una corona en el tobillo ha desatado todas las alarmas entre los seguidores de Supervivientes All Stars, dejando prácticamente al descubierto la identidad de Ivana Icardi. Aunque la cadena pretendía mantener en secreto la lista de participantes para este formato de leyendas, la astucia de la audiencia en redes sociales ha servido para certificar el retorno de la influencer argentina seis años después de su andadura en la edición de 2020.

Su eventual presencia cobra un peso narrativo, pues no solo evoca su convulso y recordado idilio insular con Hugo Sierra —padre de su hija Giorgia—, sino que refrenda su perfil como un activo cotizado dentro del ecosistema de telerrealidad de Mediaset tras su posterior paso por GH Dúo.

Este desliz con Icardi encaja en una estrategia donde la especulación previa es tan crucial como el propio concurso. Al perfilarse una edición conmemorativa reservada a las personalidades más emblemáticas del formato, las redes hierven con nombres que podrían acompañarla en la isla. Suenan con una fuerza imparable ganadores inolvidables como Sofía Suescun, cuya capacidad competitiva sigue siendo un estándar del programa, o figuras que garantizan tensión dramática como Kiko Jiménez, Oriana Marzoli o Tom Brusse.

En esta ocasión, la convivencia extrema de estas celebridades estará supervisada por el trío estelar de presentadores formado por Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y María Lamela.

En un contexto audiovisual cada vez más fragmentado, Mediaset necesita revertir la fuga de audiencia hacia la televisión de pago o las plataformas de streaming, apoyándose en la nostalgia y el dramatismo asegurado del formato de supervivencia para retener la atención del público frente a la constante renovación de ofertas en el sector. La filtración, lejos de erosionar la expectación del formato, reactiva el interés del espectador mediante el juego de la adivinanza, demostrando que en la televisión en directo a menudo son los pequeños descuidos los que vertebran las mejores campañas de expectación.