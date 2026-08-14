La Séptima anuncia el fichaje de la periodista Rocío Delgado, pareja de Jesús Cintora

Quedan pocas semanas para que arranque La Séptima, una nueva propuesta televisiva de izquierdas impulsada por el periodista y productor José Miguel Contreras cuyas emisiones arrancarán oficialmente el próximo 5 de noviembre. Con la premisa de erigirse como una alternativa generalista capaz de competir de tú a tú en el terreno de la actualidad y el análisis con cadenas de referencia como Cuatro y La Sexta, el proyecto ha comenzado a desvelar las piezas clave de su plantilla. Tras hacerse oficial la incorporación de Javier Ruiz como máxima autoridad editorial de la cadena, La Séptima ha confirmado el fichaje estelar de la comunicadora gallega Rocío Delgado, quien asumirá un papel protagonista al frente de uno de sus espacios diarios.

El anuncio de su incorporación se ha escenificado a través de un vídeo en el que simula mantener una conversación telefónica con el propio Javier Ruiz. En la pieza, la periodista tira de ironía al señalar con sorna que el canal corre el riesgo de saturarse de "tíos madrileños", reivindicando la necesidad de descentralizar la mirada informativa e integrar en las mañanas y tardes de la televisión nacional la diversidad territorial del país, con especial guiño a sus orígenes gallegos.

La comunicadora ha ratificado entre risas que asumirá las riendas de una de las grandes apuestas de actualidad del canal. La Séptima no apostará por los formatos tradicionales de telediario, sino que vertebrará su programación sobre una cobertura en directo dinámica, un peso notable de la mesa de debate político y social y espacios de entretenimiento con vocación informativa.

Hay gente increíble en las televisiones autonómicas, pero la mejor se viene a LA SÉPTIMA. @RocioDelgadoP_ pic.twitter.com/8vkF6HCyrP — La Séptima TV (@la_septima_tv) August 13, 2026

Con su llegada a La Séptima, Rocío Delgado suma un nuevo capítulo a su trayectoria profesional: licenciada en Periodismo, inició sus pasos profesionales en Antena 3 Noticias antes de dar el salto a Telemadrid en 2008, cadena autonómica donde se convirtió durante más de una década en uno de sus rostros más habituales al frente de las distintas ediciones de Telenoticias y de formatos como Desmontando Madrid, Juntos o Escenario Madrid.

Tras una breve e intensa incursión en Televisión Española participando en los inicios de Mañaneros, la comunicadora regresó a su tierra natal para capitanear con éxito formatos diarios como Xuntos en directo y O Termómetro en la TVG. Ahora la presentadora se prepara para regresar a la primera línea de la televisión nacional al frente de la nueva apuesta de La Séptima.

Su discreta relación con Jesús Cintora

Este importante paso en la carrera de Rocío Delgado coincide con una etapa de plena madurez personal y afectiva. Desde el año 2017, la periodista mantiene una discreta relación sentimental con el periodista y presentador Jesús Cintora, casualmente uno de los afectados con la marcha de Javier Ruiz al citado canal, pues ahora pasará a hacerse cargo de Mañaneros 360, el matinal de TVE.

Pese a que las redes sociales de ambos dejaban entrever desde hacía tiempo una complicidad especial a través de fotografías compartidas en parajes compartidos, no fue hasta el otoño del año 2022 cuando decidieron normalizar su presencia pública conjunta. Lo hicieron posando sonrientes y de la mano en la alfombra roja de la gala de entrega del Premio Planeta de Novela en Barcelona, en la que supuso su primera aparición oficial ante las cámaras como pareja.

Desde entonces, y lejos de sobreexponer su vida privada, continúan caracterizándose por un absoluto hermetismo respecto a sus decisiones de futuro o planes familiares, reservando sus momentos de ocio para reencontrarse en escapadas estivales por el norte de España y Portugal, entre la gastronomía gallega y el Atlántico de Oporto y Caminha.