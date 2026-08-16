'MasterChef' eleva su calificación de edad a +12 tras las quejas recibidas por contenido sexual

La defensora de la Audiencia de RTVE ha recibido en el segundo trimestre de 2026 diversas comunicaciones por parte de los espectadores criticando las referencias de contenido sensual y sexual en MasterChef. Como respuesta a estas quejas, el programa ha decidido elevar su recomendación de edad a +12.

Así lo detalla el informe trimestral del organismo que dirige Beatriz Ariño. En el documento, la defensora señala que "comparte la preocupación por algunos comentarios y actitudes que, a veces, pueden verse en MasterChef, un programa que cuenta entre sus espectadores con un buen número de niños y niñas y público familiar en general".

Tras trasladar esta inquietud al Área de Entretenimiento y a la Dirección de Antena, los responsables del espacio aceptaron revisar la calificación. Según se recoge en el informe, desde el programa argumentaron que consideran "más conveniente que el programa, a partir de ahora, esté en +12". La defensora ha valorado positivamente esta medida, recordando que, aunque el programa se emite en horario nocturno, sus posteriores reemisiones sí están al alcance del público infantil.

Faltas de respeto, invitados polémicos y retrasos en el horario

Las referencias de contenido sexual no han sido el único motivo de queja hacia el concurso culinario. Los espectadores también han mostrado su disconformidad con la presencia de invitadas como la exconcursante Ofelia o la actriz Paz Vega, al señalar que "presumen de no tributar en España" (23 comunicaciones). Asimismo, 20 mensajes criticaron que en el concurso "cada vez se permiten más faltas de respeto y comportamientos que rozan el acoso".

A ello se suman las 33 quejas relativas a los horarios de emisión. Los usuarios han denunciado que el concurso comienza demasiado tarde y finaliza de madrugada debido al alarde de tiempo de La Revuelta, el programa conducido por David Broncano que le precede en la parrilla de La 1.

Otras quejas destacadas del trimestre

El informe trimestral de la defensora de la Audiencia abarca un total de 4.113 comunicaciones recibidas entre abril y junio de 2026, de las cuales se gestionaron 3.826.

Se registraron 111 quejas por una cobertura considerada "excesiva" de la visita del papa León XIV a España en un Estado aconfesional, además de 52 comunicaciones por la emisión de procesiones de Semana Santa. Asimismo, 95 personas criticaron la ausencia de información sobre el secuestro de la flotilla Global Summud por parte de Israel.

Cerca de 60 espectadores protestaron por la cancelación habitual de las series Valle Salvaje y La Promesa para dar cobertura a eventos deportivos del Mundial de fútbol o a la visita papal.

Unos 20 espectadores catalanes lamentaron no poder seguir en La 2 Cat programas de la parrilla nacional como Órbita Laika, Me Meto en un Jardín o La Gran Aventura de la Lengua Española.

Del total de comunicaciones recibidas por el organismo, el 79% (2.912) estuvieron dirigidas a TVE, concentrándose el mayor volumen de críticas en el área de Programas (56%), seguida de Informativos (26%) y Deportes (14%).