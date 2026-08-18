Así ha recibido el público a Pedrerol en Mediaset tras el estreno de 'El Chiringuito'

El desembarco de El Chiringuito en Mediaset ha dejado un estreno con dos caras. El programa de Josep Pedrerol ha conseguido este lunes un 5% de cuota de pantalla en Energy, muy por encima de los registros habituales de la cadena, aunque su primera emisión también ha estado acompañada de las quejas de numerosos espectadores por los fallos técnicos.

El dato supone un comienzo favorable para el espacio deportivo después de abandonar Atresmedia, grupo en el que ha permanecido durante los últimos 13 años. Energy acumula en agosto una media del 2,1%, por lo que Pedrerol ha conseguido más que duplicar esa cifra en su primera noche. Los datos difundidos por Dos30 reflejan además una mejora de 1,8 puntos respecto al rendimiento que la misma franja ha registrado durante el conjunto del año. Una semana antes, a esa hora, un episodio de Mentes Criminales se quedó en el 2,9%.

En esta nueva etapa, el programa se emitirá de lunes a jueves en Energy, con un espacio previo, El Chiringuito Express, desde las 23:45 horas y el arranque de El Chiringuito a medianoche. Los domingos, el formato se trasladará a Cuatro.

"El Chiringuito de siempre"

Pedrerol ha querido dejar claro desde el comienzo que el cambio de grupo audiovisual no implica una ruptura con la etapa anterior. "Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a El Chiringuito. A El Chiringuito de siempre. A la familia que nos acompaña siempre a esta hora. Y ahora desde Mediaset, en Energy y en Cuatro", ha señalado al arrancar la emisión.

El periodista también ha recordado a los espectadores dónde podrán seguir el espacio a partir de ahora. "Por cierto mucha gente preguntaba donde estáis, los chavales ayudar a los abuelos y a las abuelas y a los papás a sintonizar Energy y colocarlo en un canal que esté cerquita, en el ocho o en el nueve. Y de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro. Lo pasaremos bien. Hay que hablar de una liga apasionante, tenemos imágenes de primera, de segunda y de la Champions", ha añadido.

Buena parte de esa continuidad pasa por conservar a los tertulianos que han construido la identidad del formato durante los últimos años. Tomás Roncero, Cristóbal Soria, Edu Aguirre, Jota Jordi, Alfredo Duro, Juanma Rodríguez, Carme Barceló o Paco Buyo continúan formando parte del equipo, junto a otros habituales como Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge d'Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza y Álex Silvestre.

A ellos se suman los exárbitros Rafa Guerrero, José Luis Pajares Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte, encargados de abordar las decisiones arbitrales y las polémicas que se produzcan durante la temporada.

Nuevo plató y cambios en el equipo

Donde sí se aprecia inmediatamente el traslado es en el escenario. El Chiringuito ha abandonado su antiguo plató para instalarse en uno de menores dimensiones, aunque reforzado con distintas pantallas destinadas a mostrar imágenes de Primera y Segunda División y de la Liga de Campeones.

También hay novedades entre los periodistas que aparecen ante las cámaras. Ana Garcés, que durante la etapa anterior se ocupaba de trasladar al programa las opiniones de los espectadores en las redes sociales, no ha continuado por el momento. Pedrerol se ha acordado de ella durante el estreno antes de presentar a Paula Martínez, que asume ahora esa función.

El equipo desplazado fuera del estudio seguirá teniendo un peso importante. Según El Televisero, la redacción contará con corresponsales en lugares como Barcelona, Bilbao y Andalucía para seguir de cerca la actualidad futbolística.

Pedrerol también ha aprovechado el estreno para anunciar uno de los contenidos de la próxima emisión. Este martes ofrecerá una "entrevista exclusiva mundial" con José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid, después de haber promocionado durante el lunes la existencia de esa entrevista sin revelar inicialmente la identidad de su protagonista.

Los fallos técnicos empañan el estreno

El buen resultado de audiencia no ha evitado que la primera noche de El Chiringuito en Mediaset haya provocado críticas. Parte de ellas se han dirigido contra la realización del programa, especialmente durante sus primeros minutos.

Los espectadores han señalado problemas con los micrófonos, dificultades para escuchar a determinados tertulianos y errores en algunos encuadres. También se han producido incidencias durante las conexiones con José Álvarez desde Barcelona. La iluminación del nuevo estudio ha sido otro de los aspectos cuestionados en las redes sociales.

La situación ha mejorado después de la primera pausa publicitaria, especialmente en lo relativo al sonido, aunque durante la emisión todavía se han escuchado algunos micrófonos abiertos y determinados colaboradores han resultado difíciles de oír.

El balance del debut deja así un contraste para Pedrerol: los aspectos técnicos han concentrado buena parte de las críticas, pero la audiencia ha respaldado el traslado. El 5% conseguido en su primera noche sitúa a El Chiringuito muy por encima del rendimiento habitual de Energy en lo que va de agosto.