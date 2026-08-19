David de María: "Soy un artesano de la música"

Está a punto de cumplir tres décadas en la música y, como el propio David dice, es su gran pasión. No solo por subirse a un escenario, algo que le fascina, sino también por lo que disfruta componiendo, tanto para él como para otros artistas. Se considera discípulo de Manuel Alejandro.

El jerezano se encuentra en plena promoción de su último trabajo discográfico, titulado La puerta mágica, en el que ha tenido mucho que ver su hijo Leo, quien acaba de cumplir 10 años.

Pregunta: Háblame de este último trabajo.

Respuesta: Me ha costado dos años de elaboración. Lo he vivido muy de lleno con mi hijo; hay mucho amor paternal. Soy padre soltero y, a pesar de su edad, ha estado muy pendiente, no solo en la inspiración, sino porque ha acabado interviniendo con la batería. Lleva dos cursos estudiando en School of Rock y ya ha tocado conmigo en varios conciertos. Le gusta mucho ese mundo. Empecé el disco cuando él tenía 8 años y ahora tiene 10. Recuerdo que estábamos viendo una película que se llamaba La puerta mágica y me comentó que cada canción que escuchaba era una puerta a los sueños. Sus amigos me han ayudado mucho. Al estar divorciado de su madre, vive con los dos porque tenemos la custodia compartida. Además, viaja continuamente y pasa mucho tiempo conmigo, lo que me permite disfrutar plenamente de la paternidad. Ya tendrá tiempo de volar.

P: Tres décadas en el mundo de la música. Muchos no pueden decir lo mismo.

R: Estoy a punto de cumplirlas como cantante en solitario, desde el primer tema, Amor multiplicado por 2, que compuse con Fernando, de Modestia Aparte, en 1996.

P: ¿Qué balance hace de todo este tiempo?

R: He vivido todas las etapas desde chaval y sigo con la maleta llena de ilusiones. He escrito muchos temas para otros cantantes hasta que la casa discográfica Warner confió en mí. Lo importante es mantenerme, que no es fácil. Sigo considerándome un cantautor de mi propia obra y cuento con el cariño y el reconocimiento de mis compañeros.

P: ¿Qué tiene de especial este último trabajo?

R: Volver a los orígenes, a canciones frescas, sensibles y con energía. Y, sobre todo, que cuando mi hijo lo escuche, lo disfrute, porque es un trabajo muy natural y optimista; incluso hay una bachata.

P: ¿Hacia dónde abre esa puerta? ¿A su hijo, tal vez?

R: Así es. Y también a cerrar puertas del pasado para abrirlas hacia el futuro.

P: Con un divorcio de por medio, ¿cómo es la relación entre padre e hijo?

R: Disfruto mucho de mi carrera, de mis compañeros y de irme de gira en furgoneta; tengo una vida muy dinámica. Cuando mi hijo tenía un año me quedé sin nada: llegó el divorcio, me quedé sin casa discográfica, se me acumuló todo y estuve a punto de tirar la toalla y regresar a mi tierra. Este disco ha sido mi salvación. Nuestra relación no puede ser mejor, es imposible estar más unidos.

P: Leo, ¿va a seguir los pasos de su padre? R: Estudia. En la familia hay desde médicos y sanitarios hasta bomberos. Yo no lo voy a empujar a nada; prefiero que vea esto como un pasatiempo. Prefiero que toque la batería a que esté con la tablet. Le encanta el deporte, la música de Michael Jackson y toca tanto temas suyos como de otros intérpretes que le gustan. Es una etapa muy bonita.

P: ¿La música es el motor de su vida?

R: Aparte de mi hijo, sin duda. Como es sabido, nací en Jerez, al igual que Lola Flores, Paco Cepero y otros grandes, por lo que el flamenco siempre está presente. Sin embargo, de niño yo era el rarito porque me gustaba otro tipo de música, como Mecano, El Último de la Fila y muchos más.

P: ¿Qué suele hacer en vacaciones?

R: Ahora estoy con la familia en una finca entre Sanlúcar y Chipiona. Los músicos tenemos pocas vacaciones, así que voy y vengo mientras mi hijo se queda con mis padres, mi hermana, mi cuñado y sus primos. Somos una familia muy unida.

P: ¿Le ha resultado difícil mantenerse y vivir de la música?

R: Al ser autor y compositor ha sido diferente. He compuesto para muchísimos artistas, como India Martínez, David Bustamante, David Bisbal, Malú y otros. Soy discípulo de Manuel Alejandro y la composición me ha dado un buen respaldo; te sientes con las espaldas cubiertas. No soy millonario, no tengo barco ni avión privado, pero soy feliz: tengo mis conciertos, soy un artista del pueblo y disfruto del escenario. Soy un artesano de la música.

P: ¿Algún proyecto en mente?

R: De momento, la gira, y después del verano, un nuevo sencillo. Treinta años no se cumplen todos los días. Hay una propuesta para lanzar David de María sinfónico con una orquesta impresionante, lo cual sería maravilloso. También es posible que escriba mi segundo libro; el primero fue Navegantes en un barco de papel, y de eso hace ya ocho años.