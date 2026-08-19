Jorge Blass recuerda a Juan Tamariz: "Hay algo de él en todos los magos del mundo"

La muerte de Juan Tamariz a los 83 años deja un vacío difícil de llenar en el mundo de la magia. Jorge Blass, uno de los ilusionistas españoles más reconocidos y discípulo del maestro, ha recordado este miércoles en esRadio la figura de quien no sólo determinó su vocación, sino que continuó aconsejándole hasta pocas semanas antes de morir.

En una entrevista con Ana Mateu en Es la Mañana de Federico, Blass ha definido a Tamariz como "uno de los últimos, si no el último gran maestro que existe en la magia mundial" y ha destacado una faceta que acompañó al ilusionista durante toda su vida: su extraordinaria generosidad a la hora de transmitir lo que sabía.

"Era muy cercano y era una persona que no se guardaba nada, que, al contrario, te regalaba todo su conocimiento", ha explicado. Una forma de entender la magia que, según Blass, trascendía las fronteras españolas: "Todos los magos le admiramos, no sólo de España, de todo el mundo".

El maestro de los maestros

Jorge Blass ha recordado que su propia fascinación por la magia comenzó precisamente viendo a Tamariz en televisión. Con apenas 12 años coleccionó unos fascículos sobre ilusionismo en los que descubrió la existencia de una escuela en Madrid vinculada a Ana Tamariz, hija del mago. Decidió acudir y allí se produjo un encuentro que terminaría marcando su vida.

"Yo fui y justo me encontré con Juan ese día, que tenía 12 años, y me quedé pegado. Imagínate, me quedé asombrado de verlo en persona y, desde el principio, fue muy generoso", ha relatado.

La admiración hacia Tamariz, ha subrayado Blass, alcanza a algunas de las mayores figuras internacionales del ilusionismo. "Yo he tenido suerte de colaborar con David Copperfield. Para David Copperfield, Juan era el genio más grande, el maestro", ha asegurado. A ello se suma una obra teórica cuyos libros, según ha explicado, han sido traducidos a más de 17 idiomas.

Para Blass, esa dimensión intelectual resulta imprescindible para comprender su importancia: "Aparte de ser un intérprete sensacional, divertidísimo, entusiasta, ha sido un pensador con una profundidad que ha transformado el arte de la magia".

Una generosidad hasta el final

Entre los recuerdos personales que ha compartido durante la entrevista, Blass ha relatado una anécdota ocurrida hace tres o cuatro años durante un festival de magia en Madrid. Dos jóvenes magos franceses, de apenas 18 o 19 años, habían viajado expresamente para conocer a Tamariz y querían hacerle algunas preguntas.

Tamariz no se limitó a atenderlos unos minutos. "Me dijo: 'Oye, Jorge, ¿pueden venir a cenar con nosotros?'. Y entonces nos invitó a cenar y se pasó toda la noche explicándoles magia, guiándoles, ayudándoles. Ese era Juan", ha recordado.

Esa voluntad de enseñar permaneció intacta prácticamente hasta su muerte. Blass ha contado que pudo visitarlo hace apenas unas semanas y que, incluso entonces, Tamariz seguía pensando en nuevos proyectos y ofreciendo consejos.

"Yo lo visité hace un mes o hace quince días y me dio dos o tres consejos para un proyecto nuevo que tengo que eran totalmente reveladores", ha explicado. "Hasta el final ha tenido la cabeza perfecta, con ideas geniales. Y, bueno, pues ha inspirado hasta el último momento y lo seguirá haciendo, porque es lo que tienen los grandes maestros: que su legado queda".

El viaje a Nueva York que cambió su carrera

Tamariz también desempeñó un papel decisivo en los primeros pasos profesionales de Jorge Blass. Cuando éste tenía 18 o 19 años, el maestro le propuso acompañarle a Nueva York para participar en un espectáculo internacional que debía dirigir.

"Me dijo: 'Me han pedido que dirija un show de magia en Nueva York y quiero llevar a varios magos españoles, y tú eres uno de ellos'", ha rememorado. Para el joven ilusionista, aquella oportunidad fue "increíble".

Pero la influencia de Tamariz fue todavía más lejos. Para aquella gala trabajaron juntos durante varios meses en un número que después acabaría proporcionando a Blass uno de sus primeros grandes reconocimientos: "Ese mismo acto me dio la Varita Mágica de Oro en Montecarlo unos meses más tarde". "El acto que más alegrías me dio cuando era adolescente, pues con una idea de Juan que me regaló", ha añadido.

"El amor profundo que tenía por su trabajo"

Por encima de las técnicas, los trucos o las ideas que recibió de su maestro, Blass se queda con una enseñanza: la manera en que Tamariz entendía su relación con el público y con la propia magia.

"Yo creo que lo más importante de Juan es el amor profundo que tenía por su trabajo y cómo lo transmitía", ha explicado. Frente a los artistas que buscan el aplauso para alimentar su ego, Tamariz concebía cada actuación como un acto de entrega al espectador.

"Él era lo contrario. Él era una persona que transmitía un amor, una alegría, y era compartida", ha señalado Blass, que ha resumido aquella filosofía en el "gozo de compartir este arte". Para su discípulo, ahí reside "lo más grande: la pasión y el amor profundo y sincero al arte de la magia".

Tamariz consiguió además convertirse en una figura reconocible mucho más allá de los círculos especializados. Sus apariciones televisivas, especialmente en Un, Dos, Tres... Responda Otra Vez, su característico violín y su particular sentido del humor terminaron formando parte del imaginario popular español.

Su prestigio profesional, sin embargo, llegó mucho más lejos. Blass ha recordado su paso por Viena, sus actuaciones alrededor del mundo y el reconocimiento que obtuvo en Estados Unidos, además de su enorme popularidad en países como Argentina, Chile o México.

Para Jorge Blass, su muerte no supone el final de esa influencia. Las ideas, los libros y, sobre todo, la forma de comprender el oficio de Tamariz permanecerán en quienes aprendieron directa o indirectamente de él.

"Todos los magos del mundo le admiramos y seguiremos pensando en él cada vez que nos subamos al escenario", ha concluido. "Porque hay algo de Juan Tamariz en todos los magos del mundo".