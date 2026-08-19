La jugada secreta de Telecinco contra Antena 3: registra ocho marcas para su nuevo 'Pasapalabra'

Cada vez queda menos para que Telecinco estrene la que será una de sus grandes apuestas para la temporada de otoño: Rueda la Letra, el nuevo concurso vespertino presentado por Carlos Sobera que recuperará la mecánica de la mítica rueda alfabética tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a Atresmedia a reestructurar Pasapalabra. Con la producción a cargo de Bulldog TV, Mediaset busca apuntalar su franja de tarde, donde actualmente convive con el paulatino asentamiento de ¡Allá Tú! con Juanra Bonet, espacio recientemente renovado hasta 2027.

Aunque en la apertura de los castings iniciales trascendió por error la denominación provisional de La Rueda Final, el grupo audiovisual ha dado nuevos pasos firmes en la configuración de la identidad del programa. Mediaset ha formalizado la inscripción de ocho marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Tres de estas marcas —La Rueda, La Rueda de las Letras y La Rueda de las Palabras— se perfilan como las alternativas directas para bautizar el reto estelar de 25 letras. La maniobra responde a la necesidad de esquivar el término El Rosco, cuyos derechos de marca denominativa continúan bajo el control de la británica ITV Studios, obligando a Telecinco a buscar una fórmula léxica propia vinculada al nombre del concurso.

Por otro lado, la cadena y la productora han dedicado los meses estivales a blindar la mecánica del resto de secciones para evitar acusaciones de plagio por parte de Atresmedia e ITV Studios. Entre las patentes registradas se encuentran Con Dos Palabras, Palabras que Dan la Nota (que apunta a una sección de adivinación musical similar a La Pista Musical), Sin Palabras, Palabras Ocultas y Primeras Palabras. Estos juegos servirán de antesala eliminatoria antes de llegar al reto final.

De forma paralela, la pugna mediática se mantiene abierta en los tribunales. Mediaset ha cerrado filas con la productora holandesa MC&F —poseedora de los derechos del juego circular— para emprender acciones legales contra Atresmedia e ITV Studios. El objetivo prioritario de la demanda es paralizar de inmediato AlaZ, la prueba final que Antena 3 emite desde el pasado 19 de junio en Pasapalabra, al considerar que constituye una prolongación irregular de El Rosco que vulnera la sentencia dictada por el alto tribunal.

Asimismo, el grupo italiano aguarda la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) tras haber solicitado que la titularidad del término Pasapalabra sea traspasada a MC&F, argumentando que el nombre del programa deriva directamente de la jerga empleada por los concursantes en la prueba del rosco.