'Espejo Público' prepara cambios para su tertulia de corazón: "La política lo invade todo"

Susanna Griso ha analizado la transformación que han experimentado los medios de comunicación y considera que la política ha terminado ocupando un espacio central en la información. "La política es el nuevo corazón", afirmó la presentadora de Espejo Público en una entrevista al diario El Mundo, sosteniendo que "hemos asimilado muchas de las rutinas y de las técnicas del corazón en el mundo de la política".

A su juicio, la política "ha invadido todos los terrenos" y los medios se han quedado "prácticamente con una sola sección, que es la política, donde se mezcla la crónica política con la judicial". La periodista, que cumple 57 años en octubre, relaciona esta situación con la dificultad para obtener respuestas de algunos dirigentes. "Como nos estamos encontrando que muchos de los dirigentes políticos no responden a las preguntas que les hacemos los periodistas, pues si te das cuenta aquello que pasaba antes en el mundo del corazón, que solo se escuchaba al reportero preguntar, ¿no? Está pasando también con Pedro Sánchez, por ejemplo", señala.

Griso reivindica frente a esta tendencia un modelo de magazine informativo más diverso. "Un síntoma de normalidad sería que volviésemos a lo que es un concepto clásico de un magazine informativo", afirma. En su opinión, debería existir espacio para la política, la crónica de tribunales, las noticias sociales y también para el corazón, porque "me parece que es sano y que nos divierte y entretiene. Relaja un poco las posiciones".

Sin embargo, reconoce que la situación política actual dificulta recuperar ese equilibrio. "Nosotros estamos haciendo monográficos de política porque la política lo invade todo", explica. Y añade: "La situación es tan excepcional que lamentablemente se lo come todo". Por este motivo, el programa de Antena 3 reducirá el tiempo dedicado a la crónica social, un espacio muy popular que cuenta con periodistas como Gema López y Nando Escribano.

Tal y como detalla El Confidencial, el programa reducirá el protagonismo que hasta ahora tenía la crónica rosa, aunque no prescindirá por completo de este tipo de contenidos. El principal cambio será que el corazón dejará de ocupar un espacio diario y fijo dentro del formato, como sucedía hasta ahora.

La dirección del programa pretende evitar que la actualidad relacionada con los famosos se fuerce cuando no haya una noticia de suficiente relevancia que lo justifique. De este modo, los asuntos de crónica social seguirán teniendo cabida cuando exista una información de interés que lo requiera, pero se abandonará la búsqueda de contenidos de relleno destinados únicamente a completar una sección estable.