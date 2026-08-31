Javier Ruiz abandona la cadena SER tras fichar por la nueva televisión 'La Séptima'

El periodista Javier Ruiz ha llegado a un acuerdo con la cadena SER para poner fin a su vinculación laboral con la emisora de radio del grupo Prisa. Esta decisión se produce apenas unas semanas después de que se hiciera público su nombramiento como director de un nuevo proyecto audiovisual, el canal de televisión de ámbito nacional conocido como La Séptima, que tiene previsto iniciar sus emisiones regulares a principios del próximo mes de noviembre.

La desvinculación se ha producido de mutuo acuerdo y en términos amistosos, tal y como han puesto de manifiesto ambas partes en un comunicado oficial. En el mismo, el propio comunicador ha querido tener unas palabras de agradecimiento hacia la que ha sido su empresa durante las últimas temporadas. "La SER ha sido siempre mi casa y el amor que tengo por esta compañía es indestructible. Ojalá volvamos a encontrarnos en algún momento", ha asegurado el veterano especialista en información económica.

Por parte de la empresa editora, la respuesta ha sido igualmente cordial. El director general de Radio y Negocio Audiovisual de Prisa Media, Jaume Serra, ha expresado públicamente su agradecimiento a Ruiz por el desempeño de sus funciones en antena durante todos estos años, en los que ha acercado la siempre compleja actualidad financiera al gran público. Serra ha destacado que el trabajo del presentador "ha sido extraordinario para conseguir explicar y acercar la información económica a los oyentes", consolidando un espacio de referencia en las ondas.

Hasta la fecha, Javier Ruiz era el encargado de dirigir y presentar Hora 25 de los Negocios, un veterano tramo radiofónico que se emitía dentro del emblemático programa Hora 25. Sin embargo, con el inicio de la nueva temporada radiofónica, que ha arrancado este mismo lunes bajo la conducción de José Luis Sastre, la cadena SER ha decidido introducir cambios significativos en su parrilla nocturna. Según ha explicado la propia emisora, el boletín económico específico ha desaparecido como bloque independiente y, a partir de ahora, la información sobre mercados y empresas se irá intercalando e incorporando a lo largo de toda la transmisión del magacín nocturno.

El futuro inmediato del presentador pasa ahora por liderar La Séptima, un nuevo canal de televisión que pretende abrirse hueco en el siempre competitivo y fragmentado mercado audiovisual español. El anuncio de su fichaje a finales del pasado mes de agosto sorprendió al sector de los medios de comunicación, ya que supone el regreso de Ruiz a la primera línea de la gestión televisiva, tras su exitosa etapa en canales como Cuatro o Telecinco, donde también ejerció como rostro visible de la información económica y política. Este proyecto, que verá la luz el próximo 5 de noviembre, aspira a convertirse en una alternativa informativa con una fuerte apuesta por el análisis y la actualidad de nuestro país.