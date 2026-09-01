Telecinco vuelve con 'La isla de las tentaciones' con doble gala para salvar sus audiencias

El inicio del nuevo curso televisivo trae consigo el despliegue de las artillerías pesadas en la pequeña pantalla. Septiembre ya ha hecho acto de presencia y, con su llegada, las principales cadenas de televisión comienzan a hacer públicas las fechas de estreno de sus grandes apuestas. En este escenario, Mediaset ha movido ficha al confirmar que la undécima edición de La isla de las tentaciones desembarcará en la parrilla de Telecinco la próxima semana a través de un doble pase semanal.

El programa arrancará el próximo lunes 7 de septiembre a partir de las 23:00 horas con la emisión del primer episodio de la temporada. Sin dar aliento a los espectadores, la cadena ofrecerá la segunda gala el miércoles 9 de septiembre exactamente en la misma franja horaria. Con este movimiento, Mediaset recupera un esquema de programación al que ya recurrió durante la anterior edición del formato, una táctica consolidada para blindar sus noches más cotizadas.

La decisión de ubicar el espacio en las veladas de los lunes y los miércoles permite utilizar uno de sus formatos más potentes en las dos franjas más competitivas del prime time. De este modo, la directiva confía ciegamente en el arrollador nivel de fidelidad que el espacio presentado por Sandra Barneda ha cosechado en sus entregas previas, buscando así un salvavidas para hacer frente a la prolongada crisis de audiencias que arrastra la cadena.

Para calentar los motores en la franja del access prime time, el célebre programa de First Dates ejercerá de telonero en las antesalas de las galas. Por su parte, el spot publicitario que anuncia la fecha de estreno no solo ha servido para poner cara a las parejas que pondrán a prueba su relación, sino que también anticipa un cóctel explosivo repleto de enfados, llantos, traiciones e incluso las ya tradicionales carreras desbocadas por la playa al que los espectadores ya están acostumbrados.

¡Bien de reality en @telecincoes! Ya tenemos fecha de estreno para 'La Isla de las Tentaciones' y SV All Stars 2026 🙌 pic.twitter.com/QZvBAsweak — Mediaset España (@mediasetcom) September 1, 2026

De momento, Telecinco ya sabe que el lunes tendrá que lidiar en parrilla contra el éxito de la serie turca de Antena 3, En tierra lejana, mientras que en la jornada del miércoles medirá sus fuerzas frente al formato La mesa de Cristina Pardo.