Nacho de Borbón, primo de Felipe VI, será concursante de 'La isla de las tentaciones' junto a su novia

La nueva edición de La Isla de las Tentaciones llega con una pareja que promete convertirse en una de las protagonistas de la temporada. Nacho de Borbón, modelo y antiguo concursante de Supervivientes, se enfrenta de nuevo a un reality, esta vez acompañado por su novia, Náyades Lospitao.

La relación entre ambos comenzó en el verano de 2024 y, desde entonces, han compartido distintos momentos de su vida en redes sociales. Sin embargo, su paso por República Dominicana parece estar a punto de poner a prueba la estabilidad de la pareja.

El adelanto de la nueva temporada ya ha dejado una de las imágenes más comentadas: Nacho aparece besándose con una de las solteras. Un momento que anticipa que la relación podría atravesar una importante crisis durante el programa.

Ignacio de Borbón, conocido públicamente como Nacho de Borbón, nació en Madrid el 18 de agosto de 2000 y tiene 26 años. Aunque su apellido le relaciona, de forma lejana, con la Familia Real española, el propio modelo ha explicado en anteriores entrevistas que actualmente no mantiene relación con los miembros de la Casa Real.

Su carrera profesional está vinculada principalmente al mundo de la moda. Comenzó como modelo con 20 años y posteriormente trabajó en distintos proyectos internacionales, especialmente en Asia, además de participar en campañas publicitarias, editoriales y desfiles.

La televisión llegó a su trayectoria en 2022, cuando participó en Supervivientes. Su paso por Honduras terminó con un cuarto puesto y le permitió ganar popularidad entre los espectadores. Desde entonces, Nacho ha continuado ligado a la moda y a la creación de contenido en redes sociales. Ahora afronta un nuevo reto televisivo con La Isla de las Tentaciones 11.

Náyades Lospitao, la joven que llega a la isla junto a Nacho

Náyades Lospitao tiene 22 años, nació en Badajoz y reside en Madrid. Estudia Derecho en la Universidad de Sevilla, compagina su formación con el deporte y también desarrolla su faceta como creadora de contenido.

Su presencia en redes sociales ha ido creciendo en los últimos años, especialmente en TikTok e Instagram. El fútbol ocupa además un lugar importante entre sus aficiones, una pasión que comparte con su padre, Miguel Lospitao, quien ha trabajado como agente deportivo internacional.

Náyades también tiene una relación previa con la televisión. En agosto de 2024 acudió junto a su padre al programa El Diario de Jorge, donde quiso sorprenderle y reconocer públicamente el apoyo que le había dado a lo largo de su vida.

Durante aquella intervención televisiva, la joven habló además de una etapa complicada de su infancia marcada por el bullying que sufrió en su localidad natal. Su padre se convirtió entonces en uno de sus principales apoyos.

Nacho y Náyades llegan a La Isla de las Tentaciones después de aproximadamente dos años de relación. La pareja tendrá que convivir separada y enfrentarse a la presencia de los solteros y solteras que participan en el formato. Las primeras imágenes promocionales ya han elevado las expectativas sobre lo que ocurrirá entre ambos. El beso de Nacho con una de las tentadoras apunta a que la relación no saldrá indemne de la experiencia.

La undécima edición del programa, presentada por Sandra Barneda, contará con 13 solteros: seis hombres y siete mujeres. El estreno está programado para el lunes 7 de septiembre a las 23:00 horas, después de First Dates, con una segunda emisión prevista para el miércoles 9. La gran incógnita será ahora descubrir hasta dónde llegará la relación entre Nacho y Náyades y, sobre todo, qué ocurrirá cuando ambos se reencuentren frente a las cámaras.