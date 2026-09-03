Broncano teme su salida de TVE ante un cambio de Gobierno propiciado por "las elecciones de marzo"

David Broncano afronta el próximo lunes, 7 de septiembre, el inicio de su tercera temporada en RTVE al frente de La Revuelta. Durante un encuentro con medios de comunicación y trabajadores de la cadena celebrado el miércoles, el presentador compartió una de sus principales preocupaciones ante esta nueva etapa: la posibilidad de que este sea su último año en la televisión pública si se produce un cambio de Gobierno.

"Temo que esta sea mi última presentación en septiembre en TVE", aseguró Broncano. Sus palabras llevaron a María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, a preguntarle directamente: "¿Por qué dices eso?".

El presentador explicó su temor haciendo referencia al escenario político que podría abrirse tras las próximas elecciones generales, para las que todavía no hay fecha: "No nos engañemos. Todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre".

Broncano reconoció además estar "nervioso real" ante la posibilidad de que el Partido Popular y Vox lleguen al Gobierno de España. A su juicio, un eventual cambio político podría desembocar en su salida de la televisión pública y en la sustitución de La Revuelta por otro espacio presentado por una figura más cercana a la derecha. El presentador recordó que una situación similar ya se produjo durante la etapa de Mariano Rajoy. "Vamos a ver. Ojalá que no suceda pero es algo que tengo en mente, claro", concluyó Broncano.

Al margen de sus declaraciones, lo que más ha llamado la atención es que el presentador haya situado en marzo de 2027 unas posibles elecciones generales. Esta fecha no coincide con lo señalado en reiteradas ocasiones por el Gobierno, que ha apuntado a finales de ese mismo año como el momento previsto para la celebración de los comicios.

💥 David Broncano, en la presentación de la nueva temporada de RTVE: "Temo que esta sea mi última presentación en TVE… no nos engañemos, todos sabemos lo que puede pasar. Según lo que suceda en las elecciones en Marzo…" pic.twitter.com/SQYdUgxd6G — Pablo (@pabloo_c5) September 2, 2026

David Broncano llegó a RTVE en septiembre de 2024 para ponerse al frente de La Revuelta, después de que la corporación pública aprobara su incorporación tras meses de negociaciones. El fichaje se planteó como una de las grandes apuestas de la televisión pública para recuperar audiencia y atraer a un público más joven, trasladando a La 1 el formato que hasta entonces había presentado en Movistar Plus+ bajo el nombre de La Resistencia.

Sin embargo, su llegada estuvo rodeada de una fuerte polémica política e interna. La contratación, valorada en torno a 14 millones de euros por temporada, fue cuestionada por el coste. El enfrentamiento llegó a provocar una crisis en la dirección de RTVE: las discrepancias sobre el fichaje contribuyeron a la salida de José Pablo López como director de Contenidos Generales y de Elena Sánchez como presidenta interina de la corporación.

La controversia trascendió así el ámbito televisivo y convirtió a Broncano en una figura vinculada al debate político sobre RTVE. Su incorporación se entendió como una decisión impulsada desde el entorno del Gobierno, algo que esta misma semana ha confirmado el presentador. La Revuelta obtuvo unos resultados de audiencia muy superiores a los que habitualmente registraba La 1, lo que reforzó la apuesta de RTVE, aunque con el paso del tiempo, la burbuja ha terminado pinchando.