Javier Ruiz se proclama enemigo de la propaganda frente a "todas las televisiones viradas a la derecha"

El próximo 5 de noviembre arrancará sus emisiones La Séptima, una nueva cadena de televisión que nace bajo el paraguas del productor José Miguel Contreras y que contará con el periodista Javier Ruiz como director editorial. El nuevo canal se presentará oficialmente la próxima semana en el Festival de Televisión de Vitoria y busca hacerse un hueco en el panorama mediático asumiendo con sinceridad su línea editorial progresista.

En una reciente entrevista concedida a la agencia EFE, Ruiz ha desgranado las líneas maestras de un proyecto que él mismo bautiza como la "anti-Fox". "Nacemos como nació Fox News en Estados Unidos, un canal conservador que estaba solo en un modelo donde la mayoría de las televisiones eran progresistas y liberales, pero al revés, porque La Séptima tiene vocación progresista, pero no es solo para progresistas porque defiende principios constitucionales", precisa Ruiz en una entrevista.

Para contrarrestar esta supuesta hegemonía conservadora, La Séptima se mira en el espejo de cadenas estadounidenses como MSNBC o CNN, apostando fuertemente por la actualidad y el directo. Utiliza entonces el término "anti-Fox", porque argumenta que "todas las televisiones están viradas a la derecha, salvo TVE ahora, pero si gobierna el PP también virará" y porque incluye a aquellos "que van de falsa bandera y se presentan como de izquierda", pero, en realidad, "están diseñados para carcomerla".

VIDEO | Javier Ruiz, director editorial del canal de televisión La Séptima, explica en una entrevista con EFE que su objetivo es ser la "anti-Fox News" en España. ➡️Si quieres publicar este contenido, accede aquí: https://t.co/53AO0u5yfx pic.twitter.com/wqVGnFTNtX — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 4, 2026

No obstante, subraya que La Séptima no está para obstaculizar o empujar la llegada de nadie: "Vamos a defender valores, pero no vamos a hacer ni campañas a un partido, ni poner la zancadilla a otro. No somos enemigos políticos, somos enemigos de la propaganda y de la mentira. Si los partidos nos declaran enemigos, será cuestión suya".

Según Ruiz, la parrilla huirá de los formatos enlatados para centrarse en un seguimiento permanente de la información, desde primera hora de la mañana hasta las 01:30 de la madrugada. Para ello, anuncian el despliegue de una red conformada por 180 periodistas en todo el territorio nacional.

Por el momento, han trascendido algunos de los fichajes de La Séptima, entre los que se encuentran rostros como los de Rocío Delgado y Sarah Santaolalla. Ruiz anticipa "alguna sorpresa" más y asegura que cuenta con un equipo que busca hacer un periodismo que, según afirman, se limitará a "defender valores constitucionales". "Vamos a hacer las cosas periodísticamente bien, sin morbo, sin casquería y sin basura", añade.

En su habitual tono de denuncia, el extrabajador de la cadena SER y de la televisión pública ha afirmado que existe una campaña para boicotear su salida al aire. "Nunca vi tanto empeño en que una televisión no nazca", ha aseverado, apuntando directamente a las supuestas presiones empresariales y políticas de lo que él califica como un "oligopolio" dominado por Atresmedia y Mediaset. Resulta llamativo que los impulsores del nuevo canal se presenten como víctimas del sistema cuando el propio Contreras ha sido un histórico magnate del sector audiovisual.

La estrategia de distribución de La Séptima tampoco se limitará a la antena tradicional. Conscientes de los nuevos hábitos de consumo, la cadena pretende emitir en directo y simultáneamente a través de diversas plataformas de internet. Así, el autodenominado canal progresista adaptará su contenido para llegar a los usuarios de YouTube, Twitter, Twitch y TikTok, buscando expandir su mensaje ideológico a través de todas las pantallas disponibles.