Rocío Osorno sufre un robo en su casa mientras estaba dentro: "He salido corriendo gritando"

La diseñadora e influencer sevillana Rocío Osorno ha sufrido un robo durante la pasada noche en su vivienda del Aljarafe, mientras se encontraba en el interior de la casa.

Los ladrones consiguieron acceder a la vivienda a través de una ventana que, según ha explicado posteriormente Osorno a través de sus redes sociales, "suele estar cerrada".

La diseñadora se encontraba en la planta superior grabando cuando descubrió que alguien había entrado en su casa. "Estábamos todos en casa, estaba arriba grabando cuando he entrado y, gracias a Dios, he visto la ventana abierta y me he dado cuenta que había alguien y he salido corriendo gritando", ha relatado.

Rocío Osorno comparte las impactantes imágenes del robo que sufrió anoche en su casa del Aljarafe sevillano pic.twitter.com/9LzX7BzkHa — Alba Medina (@albammmedina) September 5, 2026

La llegada de la Guardia Civil

Tras percatarse de lo que estaba ocurriendo, Osorno alertó inmediatamente al servicio de Emergencias 112. La Guardia Civil se desplazó hasta la vivienda pocos minutos después, aunque para entonces los ladrones ya habían conseguido escapar.

"Los ladrones ya se habían ido", ha explicado la influencer después del suceso.

Osorno se ha mostrado en estado de shock por lo ocurrido y ha señalado que no se trata del primer robo registrado en la zona.