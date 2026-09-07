Anna Simón vuelve a 'Zapeando' seis años después de su inesperada salida

Hay regresos televisivos que tienen un significado especial. El de Anna Simón a Zapeando es uno de ellos. La catalana volverá este jueves 10 de septiembre a la mesa del programa de laSexta, casi seis años después de haber puesto fin a su etapa habitual en el formato. La noticia se conoció este lunes, coincidiendo con el regreso de Dani Mateo al frente del espacio tras las vacaciones. El presentador fue el encargado de anunciar que el programa recuperaría a una antigua colaboradora, aunque inicialmente no quiso revelar su identidad.

Las pistas fueron suficientes para que los espectadores comenzaran a hacer sus apuestas. Se trataba de una persona que conocía bien el programa y que ya había formado parte de su mesa. Finalmente, un vídeo emitido durante el espacio confirmó lo que muchos esperaban: Anna Simón era la elegida para regresar.

💣 BOMBAZO - ANNA SIMÓN VUELVE A #ZAPEANDO ❤️ La colaboradora regresa este jueves al programa, seis años después de su última aparición. 📢 Así lo han anunciado en el programa: pic.twitter.com/qgHGCVhg6T — televisivok (@televisivok) September 7, 2026

Para anunciar la noticia, Zapeando echó la vista atrás hasta el 28 de octubre de 2020, una de las últimas fechas en las que Simón apareció de manera habitual en el programa. El anuncio generó rápidamente las bromas de sus compañeros. Dani Mateo hizo referencia al tiempo que ha pasado desde su despedida, mientras que María Gómez puso palabras al vínculo de la catalana con el espacio: "Anna es ADN Zapeando".

Una afirmación que resume el papel que tuvo Simón en la evolución del programa. Su llegada se produjo en 2014 y, con el paso de los años, fue adquiriendo cada vez más protagonismo hasta convertirse en una de las colaboradoras habituales. Pero su relación con Zapeando no se limitó a ocupar una silla en la mesa. En diferentes ocasiones asumió las funciones de presentadora durante las vacaciones de los titulares. Primero lo hizo durante la etapa de Frank Blanco y posteriormente también con Dani Mateo.

Una salida marcada por nuevos proyectos

La marcha de Anna Simón no estuvo relacionada con ningún conflicto con el programa. En 2020 decidió no renovar su contrato de cadena con Atresmedia, aunque mantuvo durante un tiempo su vinculación con Zapeando a través de un acuerdo con Globomedia, responsable de la producción del espacio. De hecho, aquel verano todavía estuvo al frente de varias emisiones.

La situación cambió a medida que la presentadora fue sumando nuevos compromisos profesionales. Su participación en diferentes proyectos de TV3 fue dificultando la compatibilidad de horarios y sus apariciones en Zapeando fueron reduciéndose progresivamente hasta desaparecer de la dinámica habitual del programa.

Desde entonces, Cataluña se convirtió en uno de los principales escenarios de su carrera televisiva. Simón ha participado en distintos formatos de 3Cat, tanto delante de las cámaras como al frente de algunos espacios. Entre sus trabajos figura El tros, un reality de TV3 basado en la convivencia y las pruebas relacionadas con la vida rural, con parejas formadas por participantes vinculados a entornos urbanos y rurales.

Aunque su vuelta a Zapeando supone ahora un reencuentro mucho más significativo, Anna Simón ya había regresado a la órbita de Atresmedia. En 2025 participó en Emparejados, el programa de Antena 3 presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido. En el espacio se encargó de la sección Beso o cobra, vinculada al ámbito de las relaciones y el dating.

Aquel proyecto permitió recuperar a Simón en la televisión nacional después de varios años centrada principalmente en producciones catalanas. Ahora, su regreso da un nuevo paso con la vuelta al programa que marcó una de las etapas más importantes de su trayectoria.