Así es Diego Arce, el hijo de Roberto Arce que le sustituirá en Noticias Cuatro

Roberto Arce se despidió el pasado domingo de la edición de fin de semana de Noticias Cuatro antes de dar el paso a Informativos Telecinco en la misma franja y coger el relevo de María Casado. "¿Cuántos años llevamos tú y yo aquí con ustedes?", le preguntó su compañera Marta Reyero. "Llevamos 12 temporadas, 12 años contando, viviendo muchísimas cosas aquí juntos. Incluso cuando Noticias Cuatro desapareció de lunes a viernes y nosotros seguíamos contando lo que pasaba los domingos y sábados", dijo el presentador.

Los periodistas y compañeros de plató aseguraron que "se separan un poco, pero no del todo" y a partir de ahora estarán "pendientes el uno del otro y de los equipos". "Vamos a seguir trabajando codo con codo, en Mediaset, que es lo más importante en el fin de semana y además con dos equipazos", resaltó Arce, que calificó a Marta como "un gran referente para mí" en el día de su despedida.

Reyero seguirá con su puesto en Cuatro y le acompañará Diego Arce, hijo de Roberto Arce, que ha seguido sus pasos en el mundo de la comunicación. A sus 31 años, Diego Arce no llega de nuevas a una redacción. Graduado en Derecho por la Universidad de Alcalá y posteriormente formado en Periodismo en Radio, Televisión y Multimedia en el CES, comenzó su trayectoria profesional en 2019 como redactor de Antena 3 Noticias.

Desde entonces, ha pasado por distintos medios y formatos: trabajó en 120 Minutos, de Telemadrid; fue temporalmente redactor y reportero de Informativos Telecinco; formó parte de Las Cosas Claras, el programa presentado por Jesús Cintora en TVE; regresó a Mediaset con Los Teloneros y volvió a incorporarse a los Informativos de Telecinco antes de pasar por Madrid Directo y En Boca de Todos.

Desde el regreso de Noticias Cuatro en 2024, forma parte de su redacción como reportero. Ahora da un paso más en su carrera: deja la calle para ponerse al frente del plató. Un ascenso que convierte el movimiento de Mediaset en un relevo familiar tan poco habitual como simbólico: Diego ocupará exactamente el puesto que deja su padre y compartirá mesa con la periodista que ha acompañado a Roberto Arce durante 12 temporadas.